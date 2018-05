¿Por qué nos mantenemos fieles a las eléctricas y las 'telecos'?

Pues la mayoría de amigos que conozco que eran de Orange al final han dejado de ser fiel a Orange, claro que esa teleco es depredadora y la peor compañía del mundo empezó por no cobrale a uno 40€ de más que no le ha devuelto nunca, luego fue a otro y yo no les hacia caso, al final me pasó lo mismo, cuando cambié me cobro 40€ de una supuesta permanencia que nunca tuve con ellos. Lo dicho Orange ni verla.