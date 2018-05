Mediapro dará la batalla en Italia para explotar los derechos de la liga

Recurrirá la decisión del Tribunal de Milan que anuló su concurso

Mediapro está más que dispuesta a dar la batalla por la explotación de los derechos de la liga de fútbol italiano. La productora de Jaume Roures ha anunciado que va a recurrir la sentencia del Tribunal de Milán que ha anulado el concurso que la firma inició para adjudicar la retransmisiones de La Lega en el país transalpino por "vulnerar la legislación antimonopolio".

Mediapro ha defendido que "su propuesta de comercialización se ajusta a lo establecido en su contrato con la Serie A y a lo dispuesto en la ley Melandri". En este punto, la sentencia del juez Claudio Marangoni declara ilegal que Mediapro venda "programas con contenido editorial" y que "comercialice publicidad".

Discrepancias

Dos puntos con los que discrepa la productora ya que, según asegura, su oferta a los operadores no contempla "contenido editorial" mientras defiende que sí que puede vender publicidad.

Pese al revés judicial, Mediapro no ha renunciado a los derechos de televisión del Clacio para el trienio 2018/2021, que se adjudicó en febrero tras presentar una oferta de 1.050 millones. En principio no se repetirá el concurso. La productora no dispone de los derechos, ya que el proceso judicial seguirá abierto, pero ha consignado una garantía.

