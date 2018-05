Madrid ilegalizará el 95% de viviendas turísticas del centro al exigir un acceso independiente

Esta señora y su política no me ofrece ninguna simpatía pero en este caso estoy de acuerdo de que hay que regular este asunto del que se está cometiendo auténticos abusos.



Yo soy canario y en mi tierra me han echado de casa porque o pagaba 400 euros más al mes de alquiler o me iba, e inmediatamente conviertieron la casa en VT.. asi ha ocurrido con edificios de viviendas enteros