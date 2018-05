Revés judicial a Mediapro en Italia: se queda sin la liga

La compañía no ha decidido todavía si recurrirá la sentencia

Partido de la Serie A. Foto: Reuters.

Revés judicial a Mediapro en Italia. Un tribunal de Milán ha anulado la adjudicación de los derechos de emisión de la Serie A a la productora de Jaume Roures por "vulnerar la legislación antimonopolio". Así, el juez Claudio Marangoni ha decidido aceptar el recurso presentado por Sky Sport contra la asignación de los derechos televisivos de la liga italiana de primera división. La firma consideraba inaceptable que la compañía española hubiera participado en un concurso para intermediarios independientes, a pesar de que actúe en el mercado como un auténtico operador de la comunicación. El juez ya suspendió de urgencia la asignación el pasado 16 e abril y ahora viene a confirmar la decisión.

El 5 de febrero pasado la Lega de la Serie A aceptó una oferta de Mediapro de 1.050 millones de euros, superior en mil euros al mínimo exigido, por los derechos de emisión de casi 400 partidos de la competición liguera italiana durante el periodo de 2018 a 2021.

Tras la decisión del Tribunal de Milán, Mediapro tiene quince días de tiempo para solicitar nuevas investigaciones (recurrir la decisión) o presentar una nueva oferta. Fuentes de la productora consultadas por este diario aseguran que la decisión judicial "está siendo analizada por los abogados" y que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Por su parte, Sky Sport ha recibido con satisfacción la decisión del juez y sostuvo en un comunicado que "era necesario comprobar que la propuesta de Mediapro respetase las leyes italianas". "Sky confirma que está lista para presentar una oferta importante que pueda dar garantías a todos los aficionados y al mismo tiempo a los clubes de fútbol", agrega la cadena en Italia.

En España, Mediapro está en pleno proceso de negociación con las firmas de telecomunicaciones para la venta de los derechos de la Champións. El proceso se ha visto salpicado por la polémica puesto que Telefónica, Orange y Vodafone aseguraron que el precio exigido por la productora era muy alto y amenazaron con no pujar. Finalmente, Vodafone ha sido la única en no presentar una oferta por los derechos mientras que las otras aseguran que ha pujado a la baja porque los derechos no son rentables.

