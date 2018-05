330 43

El 34% de mujeres con enfermedades reumáticas abandonan sin consultar su tratamiento para buscar embarazo, según experto

8/05/2018 - 17:20

El 34 por ciento de las mujeres con enfermedades reumáticas abandona el tratamiento sin consultar con su médico para buscar "por su cuenta" el embarazo, según Juan Antonio Martínez, coordinador del grupo de trabajo 'Afrodita', en enfermedades reumáticas autoinmunes e inflamatorias y mujeres en edad fértil de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Así, lo ha manifestado en marco de la campaña 'Hoy Sí Puedo' de la SER, la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), Psoriasis en Red, Acción Psoriasis, la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE), la Federación Española de Asociaciones de Lupus (FELUPUS) y la Liga Reumatológica Española (LIRE).

Sin embargo, Martínez ha querido recalcar que "lo más importante es tener controlada la enfermedad y planificar las mejores condiciones para que ese embarazo tenga el menor riesgo posible para la madre y para el hijo".

Las pacientes con patologías reumáticas tienen menos hijos que "la población normal y tardan algo más de tiempo en quedarse embarazadas", ha declarado el especialista.

De hecho, solo el 25 por ciento consigue quedarse embaraza cuando la enfermedad está activa frente al 75 por ciento que lo consiguen cuando está en remisión. "Tampoco debemos olvidar que algunas mujeres, además, tienen experiencias desagradables durante anteriores embarazos y el postparto, lo que provoca que no quieran repetir pese a ser su deseo de volver a ser madres", ha señalado.

No en vano, el 50 por ciento de las paciente que han tenido familia han declarado que hubieran deseado tener más hijos, ha recordado el experto basándose en los resultados del estudio 'Family Planning in Women with Inflammatory Arthritis: The Patients Perspective'.

"ES ESENCIAL QUE LA ENFERMEDAD NO DECIDA POR TI"

"Muchas mujeres pueden sentirse preocupadas e incluso reticentes a la hora de planificar un embarazo cuando viven con una enfermedad inflamatoria crónica, la ventaja es que hoy hay más recursos y asociación, tenemos que informar de ellos a estas mujeres y sus familias", indica Irene Escribano, afectada de artritis psoriásica, madre y representante de las asociaciones que apoyan la campaña.

Para dar testimonio en primera persona de estas circunstancias, Sandra Mas López, afectada de espondilitis anquilosante y madre de un hijo explica que las pacientes no se sienten preparadas para poderafrontar un embarazo cuando el dolor te controla.

"Entonces no ves otra salida que cambiar tus planes de familia. Yo que soy madre creo que es fundamental mantener bajo control la enfermedad y no dejar que el embarazo pase según surge, sino que esté vigilado en todo momento", ha señalado la afectada.

"A mí me hubiera gustado tener un segundo hijo, pero me asaltaron muchas dudas porque no tenía la información adecuada ni los recursos suficientes. Animo a las mujeres que se encuentren en esta situación a informarse bien y a hablarlo con su médico, porque hoy sí se puede, y cuando ves a tu hijo se te olvida la enfermedad. Es esencial que la enfermedad no decida por ti", ha concluido.

'HOY SÍ PUEDO'

La SER, con la colaboración las seis asociaciones de pacientes, ha puesto en marcha la campaña de concienciación 'Hoy Sí Puedo' con el objetivo de alentar a las mujeres con enfermedades inflamatorias crónicas, tales como artritis reumatoide, lupus, espondiloartritis, artritis psoriásica, a no renunciar a tener hijos por culpa de la enfermedad.

El objetivo de la campaña es apoyar a estas mujeres para que puedan equilibrar el manejo de la patología con su planificaciónfamiliar y que la enfermedad no decida por ellas.

"Con esta campaña, esperamos que los pacientes adquieran una mayor conciencia y comprensión de su enfermedad y sientan la suficiente confianza para abordar el tema con su reumatólogo, y buscar la mejor planificación en cada caso", ha declarado el presidente de la sociedad, José Luis Andreu.

Por su parte, Escribano ha añadido que la campaña permitirá a "las asociaciones de pacientes ofrecer a estas mujeres la información, el asesoramiento y el apoyo adecuados que les ayudarán a enfrentarse a sus preocupaciones sobre planificación familiar de una manera constructiva y en colaboración con los profesionales sanitarios".

Además, la campaña proporciona información, recursos y consejos para todas las etapas en el recorrido de la salud reproductiva, así como una guía del paciente con recursos para abordar la planificación familiar y el tratamiento integrado con su médico, según han señalado los reumatólogos.

A su vez, cuenta con el apoyo de numerosas mujeres, afectadas por enfermedades reumáticas o no, que han querido dar visibilidad a estas situaciones y contribuir a empoderar a las pacientes que, pese a convivir con estas patologías, han decidido tener hijos. Una de las principales colaboraciones viene de la mano de la ilustradora Agustina Guerrero quien ha diseñado la imagen de apoyo.

