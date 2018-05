Dimas Gimeno debe al fisco 40 millones por el 2,8% que heredó de El Corte Inglés

#7 Usted mismo se contradice en sus argumentos:



Si quiere una sociedad más justa, sabe que los más acaudalados tienen que pagar servicios públicos a los que no lo son, si no es así, es cuando legislas para privilegio de estos pocos ricos y poderosos. Justo al revés de lo que Vd predica.



Este Señor heredó 180 millones de euros !!! Se los han regalado, de la noche a la mañana, él nunca los generó. Un trabador medio que cobre 30.000 eur año necesitaría 6.000 años para alcanzar dicha cifra, y trabajando todos los días para ganárselos.



Este Señor con los 180 millones no va a invertir nada, va a vivir de los dividendos y del poder que le da semejante regalo. Las inversiones y los trabajos los genera la empresa y si este no fuera accionista, lo sería otro…



Con este poder, ya ha conseguido diferir el pago a Hacienda por dicho regalo en especie y espera poder pagarlo con dichos dividendos.



Si no pagan estos acaudalados y millonarios, Quien va a pagar el sistema en el que vivimos? Y este es otro tema, un sistema adulterado por los políticos para magnificar todos sus privilegios que requieren cada vez más impuestos… porque solo legislan para ingresar más, no para gestionar mejor y gastar menos…



Paguemos entre todos, pero el que más tenga que más pague (progresividad) y sobre todo si es un regalo como este de 180 millones euros de un día para otro…



Como ve, no estoy hablando del patrimonio generado con el sudor de una familia trabajadora que deja lo que puede a sus hijos…