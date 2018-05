Abertis, Dragados, Fenosa... Así compra Florentino Pérez sin apenas desembolsar dinero

La llamada "enmienda Florentino" abrió una larga batalla con Iberdrola

Foto: Archivo

El presidente de ACS, Florentino Pérez, finalizará este martes la oferta para hacerse junto con la italiana Atlantia con el control de Abertis, una operación que aseguraron se ha realizado entre iguales y permite mantener la españolidad de la concesionaria, pero que en realidad supone una mayoría de control para el grupo transalpino con unas condiciones claras para su futuro divorcio. l ACS prevé aumentar el beneficio un 35% respecto a 2017 gracias a la integración de Abertis

Esta nueva jugada del también presidente del Real Madrid sigue sin salirse del guion de las grandes operaciones realizadas por la constructora a lo largo de los últimos años.

ACS y Hochtief aprovecharán el dinero de Atlantia para posicionarse en Abertis mediante una operación en la que Florentino Pérez aportará básicamente el 20% de la alemana y una parte de efectivo y dejando a los minoristas a las puertas de un incremento de las ofertas.

La intención del Gobierno de buscar una oferta que garantizase la españolidad de la concesionaria y un plan industrial parecen papel mojado si el Ejecutivo no lo remedia y todavía puede tener cartas en el asunto, ya que no ha concedido la totalidad de las autorizaciones pertinentes.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó que podía volver a pedir a ACS y Atlantia que renovasen el permiso para hacerse con las concesiones y en el caso de los ministerios de Energía y Defensa, exactamente, igual al estar incluida en la operación la participación en Hispasat. De hecho, en Energía sigue pendiente la mayor parte de estos permisos, lo que paraliza a su vez la intentona de compra por parte de Red Eléctrica del operador de satélites Hispasat.

Desinversión de activos

Como es norma habitual de la casa, el grupo ACS ha pactado con Atlantia un importante paquete de venta de activos para facilitar la digestión financiera, máxime después de los apuros sufridos con la financiación del asalto a Iberdrola.

Al mismo tiempo, permanecen todavía sin despejarse las dudas de la sede en la que estarán las acciones de la concesionaria, lo que hace entrever que la españolidad permanecerá inmutable el tiempo que permanezca ACS en el capital.

Uno de los primeros grandes movimientos que realizó Florentino Pérez fue su entrada en Dragados el 18 de abril del año 2002, mediante la adquisición de un paquete del 23,5% entonces propiedad del Banco Santander Central Hispano por 900 millones de euros.

En el hecho relevante remitido entonces a la CNMV, la constructora precisaba que "adquiere una posición estratégica, aunque no de control o dominio [...] no es propósito de ACS promover, al menos en los próximos meses, ningún proceso de fusión entre las cabeceras de ambos grupos [...] ni realizar ninguna adquisición adicional de acciones".

El desembarco, realizado a espaldas del consejo de Dragados, motivó la apertura de un expediente sancionador por parte del Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía.

Nueve meses después de desmentir su interés en una fusión o compra adicional de acciones, ACS lanzó una oferta pública de compra de acciones (OPA) parcial sobre el 10% del capital, operación que fue culminada en julio de 2003 con otra nueva OPA, esta vez sobre la totalidad del capital mediante un canje de acciones.

Frente a la prima del 58,7% abonada al SCH presidido entonces por Emilio Botín en el momento de cerrarse la operación, los accionistas minoritarios de Dragados percibieron una prima muy inferior (el 30%) en la OPA parcial sobre el 10%. Pérez también ha tenido una habilidad especial para esquivar los cambios normativos y saber beneficiarse del BOE.

Entrada en Fenosa

El primer caso se dio en Unión Fenosa, donde la constructora utilizó un modus operandi que ha vuelto a repetir. La sociedad entró en la tercera eléctrica del país el 23 de septiembre de 2005 tras vencer al equipo liderado por Amancio Ortega en la puja por el 22,1% que estaba en manos del Santander.

Era la segunda vez que ACS contaba con el banco cántabro para conseguir su objetivo de convertirse en un referente dentro del sector eléctrico español. Poniendo en práctica el mismo esquema seguido en Dragados, adquirió el 22,1% de la compañía a cambio de 2.200 millones en una operación financiada por el banco, que recibió una prima del 24,5% (33 euros por acción).

Florentino Pérez hizo gala de su estilo del "never, never, never" -cuando negó por tres veces el fichaje de Beckham por el Real Madrid- y compró más títulos de la compañía. En el hecho relevante enviado al regulador detallaba que "adquiere una posición accionarial importante, aunque no de control o dominio". Sin embargo, tan solo dos meses después lanzó una OPA sobre el 10%, que apenas representó una prima del 10% para los accionistas minoritarios.

El objetivo del grupo entonces era llegar al 35%, en un momento en el que la legislación estaba a punto de modificarse para acabar con las OPAs parciales, al mismo tiempo que se reducía del 50% al 29,99% la participación mínima a partir de la cual existe obligación de lanzar una OPA por la totalidad del capital.

ACS continuó aumentando su presencia en el capital de Unión Fenosa hasta situarse en el 45%, lo que le permitía apuntarse todo el beneficio en sus cuentas. Fenosa era la joya de la corona y llevó su cotización a lo más alto. En ese momento, en el año 2008, apareció en escena Gas Natural, que tenía pendiente su sueño frustrado de fusionarse con una eléctrica para estar presente en toda la cadena de valor.

La gasista, con el apoyo de Antonio Brufau y de Isidro Fainé, pagó el doble de lo que había pretendido por Endesa apenas unos años antes y abrió la mayor guerra de OPAs vivida en España hasta la fecha. Florentino Pérez respiró además tranquilo porque la operación se cerró tan solo dos meses antes de la caída de Lehman Brothers que generaría una de las mayores crisis financieras de la historia.

Pese a esto, el presidente del Real Madrid tenía bien aprendido el librillo de estas operaciones, en las que algunos apreciaron la primera intención de hacerse con Iberdrola, donde ya había tomado un 10%, y donde se topó con la férrea oposición del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, que no estaba dispuesto a claudicar ni a perjudicar los intereses de los minoritarios, y exigió a Pérez que lanzara una OPA para tomar el control.

ACS creó cuatro sociedades para comprar títulos que apalancó de forma abrupta. En este asalto, la ley volvió a bailar al ritmo del presidente de ACS. Una sorprendente enmienda de última hora fue introducida en la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas para retirar los blindajes de las empresas cotizadas, que limitaban al 10% los derechos de voto, aunque se posea una participación mayor.

Curiosamente, a esta norma se le llamó extraoficialmente la "enmienda Florentino", pero la compañía seguía estando muy endeudada para abarcar su objetivo en Iberdrola, que tras la compra de un 10% pasó a querer alcanzar un 20% del grupo.

Fruto de estos apuros, comenzaron las desinversiones, como la venta de una participación en Abertis a CVC, y la filial de puertos. Con todo, ACS logró reunir 2.500 millones. Pero necesitaba más.

La OPA sobre Hochtief

Llegó entonces la operación que le erigió en gran mago de las finanzas: la OPA sobre Hochtief, la primera constructora europea. Una vez más, Florentino Pérez consiguió sus pretensiones, ya que la constructora lanzó una OPA escasa con la intención de lograr una aceptación mínima y luego poder seguir comprando títulos en el mercado cuando el precio lo permitiera, como así hizo.

La intención de Pérez era llegar al 50% y poder consolidar Hochtief en sus cuentas, con la consiguiente inyección de beneficio. Así sanearía su balance, ya que el grupo alemán arrastraba muy poca deuda. En medio de este proceso, la compañía alcanzó el 20,2% de Iberdrola y su nuevo reto era llegar al 25%. ¿La razón? Poder seguir bajando el precio medio de adquisición para no tener que apuntarse minusvalías que perjudicasen su balance. UBS, banco de inversión que conocía entonces muy bien a ACS porque había participado en algunas de sus operaciones, reconocía en un informe su ambición por acceder a la gestión y trocear los activos que la eléctrica explotaba entonces en Reino Unido y Estados Unidos.

El último capítulo de la pugna que enfrenta a ACS e Iberdrola se vivió en Bilbao cuando un juzgado desestimó la petición de ACS de demandar a la eléctrica por su negativa a darle un sillón en el consejo, alegando que eran competencia. Finalmente, Florentino Pérez tuvo que claudicar y deshacer poco a poco su posición.

La operación sobre Abertis supone un éxito absoluto para Florentino Pérez. La constructora ha pasado en apenas unos meses del ostracismo bursátil a lograr suculentos incrementos que colocan al presidente de la compañía en uno de los escenarios más dulces para la junta general de accionistas pero que dejan con un sabor agrio a los accionistas minoritarios que esperaban una guerra de ofertas entre los contendientes.

Con esta evolución bursátil es previsible que en las intervenciones de los accionistas no surjan preguntas sobre la desaladora de Escombreras, la caída de TP Ferro, los pagos del Castor o la exigencia por parte del Partido Laborista en Australia de mayores medidas de control después de los casos protagonizados por Unaoil y Leighton, que no han podido ser sancionados en el país, generando un notable escándalo político que amenaza con imponer vetos a la contratación.

