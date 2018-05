Musk amenaza con convertirse en Willy Wonka para atacar la joya más dulce de Buffett

Lucha de gigantes entre el fundador de Tesla, Elon Musk, y uno de los inversores más prestigiosos de Wall Street como es Warren Buffett. La semana pasada en el encuentro con analistas el sudafricano criticó uno de los pilares de inversión del Oráculo de Omaha: los moats, las barreras que tienen las empresas contra sus competidores, y Buffett le contestó este fin de semana bromeando sobre si Musk estaría dispuesto a desembarcar en el sector de los dulces, donde Buffett es propietario de See's Candy desde hace unos 36 años siendo de sus apuestas más exitosas. Musk ha aceptado el reto y ha anunciado a través de Twitter que va a crear una compañía de golosinas.

Si el hombre que ha prometido llevar al hombre a Marte, acabar con los problemas eléctricos de Australia y de paso con el cambio climático bromea por Twitter que va crear una empresa de dulces para desbancar a See's Candy, propiedad de Warren Buffett desde 1970 y que forma parte de su leyenda como inversor, a lo mejor hay que tomarle en serio.

Musk y Buffett han comenzado un cruce de declaraciones que ha terminado con ataques personales. Hay que remontarse al catastrófico encuentro con analistas de la semana pasada de Musk para explicar los resultados de Tesla para entender porque el fundador de SpaceX ha terminado metiéndose con uno de los inversores más reputados de Wall Street.

En una de las preguntas se hizo referencia a los moats, término que puso de moda la estrategia de inversión de Buffett para buscar compañías con ventajas competitivas que impidan entrar en el sector a otras empresas de la competencia y así comerse parte del mercado. Musk dijo que los moats tienen fallos y lo importante para una empresa es su capacidad de innovación. Ya que para el empresario es el valor determinante para ser competitivo.

Por supuesto, Buffett fue interpelado sobre este asunto este fin de semana en la conferencia anual de Berkshire Hathaway, su vehículo inversor. El oráculo respondió socarrón. "Elon puede poner las cosas patas arriba muchos sectores, pero no creo que se atreva a competir en el negocio de los dulces", en referencia a See's Candy, compañía de la que es propietario desde hace unos 36 años.

A Musk no le sentó muy bien el comentario. Hizo referencia en Twitter a una noticia que recogía las declaraciones de Buffett y un enlace a la canción de la película Trolls. See's Candy suele ser uno de los ejemplos predilectos de Buffett de compañía con fuertes ventajas competitivas y en las que ha fraguado su reputación.

I'm starting a candy company & it's going to be amazing — Elon Musk (@elonmusk) 5 de mayo de 2018

El rifirrafe va más allá de la anécdota en el caso de Musk, cuando Tesla no atraviesa su mejor momento y el empresario está enfrentado con Wall Street. Los analistas están poniendo en el suelo las desorbitadas expectativas de la compañía. Un analista preguntó sobre las necesidades de capital que Tesla tendrá a medida que aumenta la producción del Model 3. Musk respondió ante el asombro general: "Lo siento. Siguiente. Preguntas aburridas y estúpidas no son interesantes".

Posteriormente se disculpó y afirmó que su reacción fue fruto de que esa cuestión "ya había sido respondida en el titular del boletín del primer trimestre que recibió con anterioridad junto con detalles en el contenido del boletín". También pasó de otra pregunta que hacía referencia sobre los pedidos que Tesla está recibiendo para el Model 3.

Las perspectivas de Musk chocan con las premisas de inversión que tiene Buffett para su cartera. El oráculo de Omaha sugirió a Musk que reforzara su compañía más importante, para poder tener fuerza para expandirse y defender sus otras empresas y hacerlas llegar más lejos. Musk fue más lejos en Twitter como respuesta a Buffett.

Ayer anunció que va a crear una empresa de dulces que va a ser genial. Y siguió con "Voy a construir un moat lleno de dulces. ¡Warren Buffett no se podrá resistir a invertir! Es la kryptonita de Berkshire Hathaway...". Pero no quedó la cosa ahí y señaló que la forma de inversión de Buffett es "una manera amable de decir que te gustan los oligopolios".

Then I'm going to build a moat & fill it w candy. Warren B will not be able to resist investing! Berkshire Hathaway kryptonite — Elon Musk (@elonmusk) 6 de mayo de 2018

Saying you like "moats" is just a nice way of saying you like oligopolies — Elon Musk (@elonmusk) 6 de mayo de 2018

Es difícil saber si Musk se ha tomado en serio montar una empresa de dulces o será su proximidad excentricidad. El empresario se sacó de la manga la venta de un lanzallamas para financiar uno de sus proyectos, The Boring Company que creará una red túneles en Los Ángeles para descongestionar el tráfico de la ciudad.

