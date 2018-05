330 43

Experta asegura que se debe fijar una normativa legal para mujeres que trabajen y reciban un tratamiento de reproducción

7/05/2018 - 11:56

Hay que fijar algún tipo de normativa legal "que ampare laboralmente a las mujeres que están recibiendo un tratamiento de medicina reproductiva", ha asegurado la directora médica de la Unidad de Reproducción HLA Moncloa, Carmen Segura.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la experta, "el problema es que, aún hoy, no poder tener hijos no se considera algo problemático: si los tienes, bien; si no los puedes tener, pues nada".

Esto se traduce en que "si una mujer falta determinadas horas en su jornada, durante varios días, porque está recibiendo un tratamiento médico para tener hijos, se la prejuzque al no tratarse de una enfermedad", ha continuado. Además, se empieza a ver como "un problema porque se considera que un tratamiento de este tipo es la antesala del embarazo y de las consecuencias laborales que este conlleva".

En este sentido, la doctora Segura ha respaldado que tener dificultades para tener hijos "sigue siendo un tabú en la sociedad", como ejemplo ha declarado que "la mayor parte de las personas que tienen un hijo por reproducción asistida no lo cuentan, más allá del entorno familiar más cercano".

En el fondo, "aunque esta situación se está empezando a normalizar porque cada vez son más los casos de parejas, o mujeres, que tienen hijos gracias a estas técnicas, sigue habiendo una especie de 'etiqueta' que sitúa a estas personas en un plano emocional frágil y complejo".

"Hay miedo a que no se entienda bien el problema, o que se frivolice con él, o, incluso, que se muestre una actitud compasiva que, muchas personas, no desean", ha matizado la doctora, quien ha puesto de manifiesto que "lo que puede ser muy importante para una persona no tiene por qué serlo para otros y, en consecuencia, optas por no contarlo".

