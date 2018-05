El Barça sustituyó en el clásico su publicidad de Beko por una causa solidaria

El Barça lució en su lugar el eslogan de la campaña 'Eat like a pro'

Promovida por la propia Beko, lucha contra la obesidad infantil

El eslogan 'Eat Like a Pro' en lugar del logo de Beko en la manga izquierda de la camiseta del Barça. Imagen: Reuters

El FC Barcelona jugó este domingo el clásico frente al Real Madrid con un novedad relevante en lo que se refiere al patrocinio de su camiseta. El equipo blaugrana no lució en la manga izquierda la publicad de Beko, empresa turca de electrodomésticos que patrocina al equipo desde la temporada 2014-2015, sino que asomó un eslogan ('Eat like a pro' - Come como un profesional) con el que la propia Beko fomenta la lucha contra la obesidad infantil en una campaña solidaria que también pretende recaudar fondos que irán destinados a Unicef.

No es el único cambio que estos días ha presentado el barça en el patrocinio. Beko también ha desaparecido en los días previos al partido de las camisetas de entrenamiento de los blaugrana para lucir precisamente el eslogan de esta campaña.

Con ella Beko pretende concienciar a los niños que siguen al Barça de que, para ser como sus ídolos, deben seguir una alimentación adecuada, tal y como hacen los jugadores blaugrana y, de esta manera, se pueda evitar la obesidad infantil.

Además, la empresa ha anunciado que donará hasta un millón de euros a Unicef para apoyar sus campañas de alimentación a niños. Para hacerlo, donará un euro por cada tuit o publicación en Instagram que usen con la etiqueta #EatLikeAPro hasta completar la citada cifra.

