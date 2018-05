770 420

Air France se hunde en bolsa tras la dimisión de su presidente y el rechazo de rescate del Gobierno francés

Las acciones llegaron a caer durante la sesión hasta un 14%

La aerolínea cancelará este lunes el 15% de sus vuelos por la huelga

"Si no se vuelve más competitiva, desaparecerá", dice el Gobierno galo

Las acciones de Air France-KLM han cerrado con caídas del 9,83% hasta los 7,3 euros en la bolsa de París. Los títulos de la aerolínea han llegado a dejarse hasta un 14% después de la dimisión de su presidente y del rechazo del Estado francés a asumir la deuda de la compañía. Los títulos de la firma se dejan casi un 50% desde principios de año.

El pasado viernes (con los mercados ya cerrados) el presidente y consejero delegado del grupo franco-holandés, Jean-Marc Janaillac, anunció que dejará su puesto el día 15, después de no lograr sacar adelante (con un 55,44% de votos en contra) su nueva propuesta salarial.

El consejo de administración de la compañía, reunido el pasado sábado de urgencia, ha solicitado formalmente a Janaillac que siga al frente del grupo hasta la convocatoria de la próxima junta de accionistas, prevista para la citada fecha, cuando se establecerá "un gobierno de transición".

A la renuncia del directivo se ha sumado la negativa del Estado francés, que tiene un 14% de la aerolínea, a asumir las eventuales pérdidas (las huelgas le cuestan ya 300 millones). En particular, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, advirtió de que el Gobierno no asumirá las deudas y lanzó una advertencia a los huelguistas, que a su juicio reclaman subidas de salarios "injustificadas". "Si Air France no se vuelve más competitiva (...) desaparecerá", señaló a la cadena de televisión BFM.

En la consulta de la pasada semana participó el 80,33% de la plantilla que respaldó la propuesta de los sindicatos de rechazar el incremento salarial de 2% para 2018, así como un 1,65% para el trienio 2019-2021 (un acumulado del 5%) subordinado a un "pacto de crecimiento", propuesto por la dirección.

Nueva jornada de huelga

Air France ha anunciado que un 15% de sus vuelos serán suprimidos hoy en la que será su décimo cuarta jornada de huelga en menos de dos meses y medio desde que se inició el conflicto entre la aerolínea francesa y los sindicatos por reivindicaciones salariales.

La empresa ha afirmado en un comunicado que garantizará el 99% de los vuelos intercontinentales de largo recorrido (los de más de tres horas), así como el 80% de los de medio alcance desde su base del aeropuerto Charles de Gaulle de París -básicamente los que conectan con destinos a otros países europeos y a la cuenca mediterránea-.

En cuanto a los vuelos interiores, se mantiene el 87%, precisó. Según las cifras de la dirección, para mañana se han declarado en huelga el 14,2% de los pilotos, el 18,1% del personal navegante y el 10% de los trabajadores en tierra.

"Esto deja a la compañía sin CEO, sin contrato laboral, con una disputa en curso y con sindicatos probablemente envalentonados, que, ahora, será incluso menos probable que cedan a sus demandas", indicaron los analistas de Bernstein.

