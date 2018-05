La Junta directiva de la SGAE vota hoy si el presidente puede repetir mandato

SGAE ladrones, roban al pobre para darle al rico.



Se meten en política y no tienen ni idea ni estudios ni moral.



Ni siquiera saben hacer su trabajo sin que los financie el gobierno y se quejan de otros rescates cuando lo suyo es un rescate continuo y sin sentido para dar de comer a 4 progres que solo hacen lo que les gusta a ellos y no al común de los mortales. Ese complejo de inferioridad que se suple por el agrupamiento colectivo no tiene mesura.