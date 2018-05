330 43

Ezentis ficha a Morrow Sodali para captar apoyos en la Junta clave para aliarse con Ericsson

Los accionistas temen problemas judiciales en la adquisición de EFF

El 14 de mayo se vota la ampliación de capital para dar entrada a la firma

Precio Variación Hora 0,73 € -1,35% -0,01 € 17:38:00

Ezentis ha contratado los servicios de la firma de gobierno corporativo Morrow Sodali para captar apoyos entre sus accionistas de cara a la Junta Extraordinaria que se celebrará el 14 de mayo, en la que se votará una nueva ampliación de capital para compra el negocio de redes de Ericsson, EFF por 29,5 millones de euros.

En la última junta, la compañía apenas tuvo un 27% de quórum, por lo que estuvo a sólo dos puntos de no poder celebrarla (el mínimo es el 25%). Ezentis registró así un mínimo histórico de participación en una de sus juntas,que era clave porque se tenía que aprobar la compra de la filial de Ericsson y la entrada de la firma como principal accionista con un 11% del capital, lo que supone una dilución para los actuales dueños. No en vano, la ampliación de capital de 36,8 millones de acciones no tiene suscripción preferente.

Así, Ezentis no se la quiere jugar a sufrir un nuevo plantón en un momento en que han surgido dudas sobre la legalidad de la compra de EFF, cuyo germen es Abentel, una firma que compró por un euro a Abengoa en 2016. El País publicó que los bonistas de Abengoa han solicitado un concurso de acreedores para Abentel, que todavía está pendiente de la decisión del juez. El problema radica en el riesgo de que la justicia determine la retroactividad de la venta de Abentel a Ericsson, lo que podría dejar en el aire la operación con Ezentis, aunque está última asegura que "no son la misma empresa".

Los principales accionistas de la tecnológica se han puesto en contacto con el presidente de la misma, Guillermo Fernández Vidal, en varias ocasiones para solicitar información sobre los posibles riesgos judiciales de la adquisición. Según informan estos mismos accionistas, éste aseguró que el tema estaba "en manos de sus abogados" mientras que el secretario luego desdijo al su jefe. En este punto, El Mundo publicó que los despachos Uría y Garrigues habían asegurado a Fernández Vidal que "el riesgo de retroactividad es casi nulo". Tanto Ericsson como Ezentis han negado oficialmente a este diario que exista informe legal alguno que diga que la operación no tiene riesgos. Es más, ni siquiera se han pedido.

PUBLICIDAD