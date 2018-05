Los graves problemas de la FIFA para encontrar patrocinadores de cara al Mundial de Rusia 2018

El Mundial está pagando las consecuencias de imagen de corrupción y estafa de la FIFA

No habrá sponsors de apuestas, alimentación, seguros y neumáticos

Imagen: Reuters

El Mundial de Rusia 2018 dará comienzo el 14 de junio. Hasta la fecha, la FIFA no ha cubierto ni mucho menos todas las plazas de los patrocinadores de un campeonato que es un bonito escaparate para las grandes marcas. Algo raro pasa cuando nunca ha habido tan pocos sponsors a falta de mes y medio para el arranque del campeonato.

Para las marcas, un Mundial significa una oportunidad única de llamar la atención de miles de espectadores. Y es que, a nivel publicitario, sólo hay un evento que supera a esta cita y es la de los Juegos Olímpícos. Pero lo contradictorio es que hasta la fecha faltan muchos más patrocinadores en relación al Mundial de 2014, por ejemplo.

Según explica Marketing Week, el Mundial de Rusia está pagando las consecuencias de imagen de la FIFA. Una organización que arrastra acusaciones de corrupción y de soborno tras los últimos escándalos de Blatter. "Claramente, la FIFA se ha convertido en una marca tóxica", explica un experto en marketing a la CNBC. Para Financial Times, los patrocinadores permiten cubrir los gastos operacionales ligados a la organización del Mundial, estimados en 1.860 millones de euros.

Además, la situación geopolítica no es la más adecuada para un país como Rusia, que no tiene una buena imagen de cara al exterior y esto hace espantar a las marcas occidentales. "La FIFA está acusada de corrupción y es la causa de sus propias pérdidas", añadió Vitaly Mutko, viceprimer ministro ruso, que habla de "pérdidas colosales en términos de imagen" para la institución. Aún así, los grandes patrocinadores (Adidas, McDonalds, Coca-Cola, etc.) esperan que el poder de imagen del fútbol pueda anular el potencial efecto negativo que tiene la FIFA. En definitiva, esperan que el espectador asocie el Mundial al fútbol y no a la corrupción.

¿Qué marcas han desaparecido?

Si echamos la vista al Mundial de 2014, que se disputó en Brasil, había seis patrocinadores socios de la FIFA (Adidas, Coca-Cola, Hyundai/Kia Motors, Emirates, Sony y VISA), ocho sponsors de la Copa del Mundo (Budweiser, Castrol, Continental, Johnson & Johnson, McDonalds, Oi, Yingli Solar y Moy Park) y seis nacionales procedentes de Brasil.

De todos estos, doce sponsors no estarán en el próximo Mundial de Rusia, aunque seis de ellos pertenecen a patrocinadores brasileños. Los otros seis que no estarán en Rusia son: Emirates, Sony, Castrol, Continental, Johnson & Johnson y Yingli Solar.

A pesar de la disminución de patrocinadores, la FIFA mantiene el volumen de ingresos gracias a los nuevos acuerdos con marcas de la talla de Qatar Airways, Gazprom y Wanda como FIFA Partners, Hisense y Vivo como World Cup Sponsors. Además de Alfa Bank como único regional supporter.

En cambio, en el Mundial de Rusia no estarán empresas de apuestas, alimentación y seguros. Llama la atención que no habrá ninguna marca de neumáticos, habitual patrocinador en la Copa del Mundo. Además, será el primer Mundial sin un patrocinador del sector de las telecomunicaciones desde 1998.

España, sin problemas

Mientras la FIFA tiene grandes problemas para encontrar patrocinador, en España ocurre todo lo contrario. La Selección tiene un gran número de patrocinadores y podrían no ser los últimos, ya que en las próximas semanas llegarán más acuerdos y firmas.

Como socios patrocinadores oficiales, España cuenta con Cruzcampo, Movistar y Adidas. Como sponsor oficial, Pelayo, que ya lleva diez años con la 'Roja'. Como colaboradores, la Selección tiene a GLS, Air Europa, Sanitas, LG, Emidio Tucci, Cabreiroa y Marqués de la Concordia.

PUBLICIDAD