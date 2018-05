330 43

Regino Hernández: "La medalla en los Juegos es algo que no he terminado de creerme"

4/05/2018 - 14:32

El 'rider' Regino Hernández aún no se ha "terminado de creer" la medalla de bronce conseguida en snowboard en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, pese a que le repitan que ha hecho "historia", y aseguró estar centrado en "luchar por la siguiente".

"De momento, la medalla ha conseguido que haya gente que me reconozca. Yo me siento igual y es algo que no he terminado de creerme. Todo el mundo me dice que he hecho historia después de 26 años, pero yo me quedo igual y me lo tomo como un sueño alcanzado y para pensar en luchar por la siguiente", reconoció Regino durante el 'Foro Tecnología y Deporte' organizado por Telefónica.

Gran parte del éxito cosechado en Pyeongchang lo atribuye al aspecto psicológico, como la cercanía que sintió de los aficionados y de su familia. "Desde que salí por la mañana de la villa olímpica hasta que pude hacerme con mi teléfono pasaron 18 horas. Abrí el móvil y tenía cerca de 1.500 notificaciones", valoró.

"Poder hacer videollamadas con mi novia y mi familia y tener esa facilidad de no esperar la vuelta a casa para contarles qué ha ocurrido es súper importante, y más en un deporte de nieve donde te tienes que ir por Europa, Estados Unidos o, como en esta ocasión, en Corea", añadió.

Los avances tecnológicos en el deporte ayudaron a Regino durante los Juegos de Invierno y también durante su preparación para "ver la velocidad exacta" en la que circula, analizar la salida que es "tan importante" para los deportistas, así como la comparación entre las diversas tablas, las cuales considera Regino son como "los neumáticos de una moto".

Finalmente, Regino Hernández bromeó sobre la posibilidad de trasladarse a los 'eSports' después de la visita al equipo 'Movistar Riders'. "Siempre he sido muy amante de los videojuegos. La visita fue increíble y nunca se sabe, quizá cuando vuelva me dedico a los deportes electrónicos", concluyó.

