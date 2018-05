Desmantelada la mayor red de fraude de IVA: cien empresas y 250 millones en facturas falsas

Esto Amazon también lo hace descaradamente, sin ir más lejos este artículo: https://www.amazon.es/gp/product/B01M7Y6TWG/ lo vende una empresa desde Francia sin IVA a cualquier persona, este dado de alta en el roi o no, incluso a un particular. Para el usuario final genial pues no paga IVA, pero donde están los impuestos. Y el enorme perjuicio para el resto de empresas del sector que no pueden competir legalmente.