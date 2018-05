Consum, abierto a negociar la adquisición de tiendas de Eroski para crecer en España

Está claro que Eroski es una marca tan comercial como los disolventes de actualidad.



Eso solo da clientes en un territorio concreto.



Si no fuera porque su soberbia les ha llevado a esta situación, sentiría pena.



Espero que estos aprendan en cabeza ajena, y no tropiecen dos veces en la misma piedra.



Desde luego, no deja de ser una ironía que Consum se plantee comprar sus despojos.