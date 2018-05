330 43

Los podólogos avisan de que por ley los centros estéticos no pueden utilizar elementos cortantes

3/05/2018 - 14:51

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos han avisado de que ley los centros estéticos no pueden utilizar elementos cortantes para tratar los pies, por lo que han asegurado que sólo pueden limar, pintar o pulir uñas.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"No pueden emplear nada que sea cortante y por ello no tienen que pasar ningún tipo de inspección sanitaria. Quien lo hace somete a un grave riesgo a las personas usuarias porque estos centros no tienen los instrumentos ni los medios para evitar cualquier problema de salud como una hemorragia al cortar durezas en los pies, por ejemplo. Además, el material que emplean no ha pasado el debido proceso de esterilización y hay un riesgo real de infecciones", ha alertado el organismo.

Asimismo, han denunciado los estudios de pisada que se realizan en las tiendas deportivas, señalando que ellos son los profesionales competentes y con el conocimiento sanitario adecuado para realizarlos. "Este tipo de establecimientos de venta de material deportivo, pueden usar el análisis de la pisada para asesorar sobre qué calzado deportivo óptimo podría ser mejor o peor para su cliente, pero nada más. No es un estudio de la pisada completo. Las máquinas que hay en estas tiendas están para ayudar pero no para dar una solución certera", han destacado.

En este contexto, los expertos han informado de que las personas que trabajan en tiendas deportivas "no tienen la formación ni competencia" para analizar la salud del pie, por tanto no pueden hacer diagnósticos apoyándose en los resultados de la máquina.

"No es ilegal que se use una máquina para ayudar a analizar la pisada pero no pueden hacer diagnósticos mediante su uso y supone una atención infravalorada. Esta atención solo te la pueden dar los profesionales de la Podología. Sabemos que muchas tiendas las están quitando porque se quedan cortos y les está generando problemas con sus clientes", ha añadido el organismo.

Finalmente, ha aclarado que las ortopedias son establecimientos sanitarios donde, bajo la supervisión de un médico o podólogo, se lleva a cabo la creación y dispensación, con adaptación personalizada al paciente, de productos sanitarios de ortopedia considerados como productos de prótesis u órtesis, así como ayudas técnicas destinadas a paliar la pérdida de autonomía o funcionalidad o capacidad física de los usuarios.

"Sin la debida decisión médica o podológica, no tienen capacidad de prescribir ni de dar una atención directa al paciente en lo que se refiere a las prótesis o elementos a medida. Pueden vender lo que tengan fabricado pero lo que se tenga que fabricar a medida del paciente tiene que ser aceptado por un médico o por un profesional de la podología. La mayoría de las ortopedias atienden este tipo de razonamiento pero hemos detectado casos en los que se saltan este protocolo y se hacen análisis con el posterior tratamiento", han zanjado los podólogos.

