Meggitt Training Systems mostrará toda su gama de simuladores de armas pequeñas fáciles de exportar en el ITEC

3/05/2018 - 14:40

Meggitt Training Systems realizará demostraciones de su FATS® 100MIL en el ITEC 2018, que se celebra del 15 al 17 de mayo en Messe Stuttgart. El FATS 100MIL amplía significativamente las posibilidades de formación virtual en armas pequeñas, aprovechando algunas características clave de los programas de formación oficiales "Army Engagement Skills Trainer II", del Ejército de EE. UU., e "Indoor Simulated Markmanship Trainer", del Cuerpo de Marines de EE. UU.

El FATS 100MIL introduce funciones revolucionarias, como puntería avanzada en 3D gracias al motor del juego, un sistema de diagnóstico mejorado con entrenamiento automático y formación colectiva. El sistema cuenta una impresionante variedad de funcionalidades, tanto para el instructor como para el alumno, y ofrece un sólido análisis del manejo de armas y la ubicación del tiro, herramientas de formación que indican qué aspectos de los resultados del alumno requieren refuerzo o corrección y capacidades gráficas mejoradas para una plataforma de formación integral. Los representantes de la empresa estarán disponibles durante el ITEC para realizar demostraciones de este producto, listo para exportar, así como de diversas armas inalámbricas BlueFire® y simuladores de morteros, entre otros.

"El FATS 100MIL es especialmente adecuado para cumplir los requisitos de formación, cada vez más rigurosos, motivados por las amenazas convencionales y asimétricas en toda Europa", afirma Mark Mears, director general de Meggitt Training Systems, Ltd. "El FATS 100MIL, junto con sus productos hermanos FATS 100P y FATS 300MIL, ofrece el máximo realismo en una época marcada por la restricción de los presupuestos de defensa."

El FATS 100P incorpora funcionalidades avanzadas para formadores y alumnos, al incluir el análisis del manejo de armas y ubicación del tiro, herramientas de entrenamiento automático de tiro, formación crítica apoyada en vídeo tanto para la escalada como la desescalada del uso de la fuerza y capacidades gráficas mejoradas, todo ello en un paquete compacto. Portátil y ligero, el FATS 100P viene en dos robustos maletines de mano del tamaño de una bolsa de transporte de armas que permite que una sola persona pueda transportarlo, montarlo y manejarlo fácilmente. Se pueden ejecutar hasta seis simuladores de armas de forma simultánea, incluidos los BlueFire inalámbricos.

El envolvente FATS 300MIL está equipado con cinco pantallas independientes de 150x84 pulgadas y una relación de aspecto de 16:9 cada una de ellas. Además, tienen una superficie de proyección sin bordes en formato hexagonal. El sistema de detección de aciertos recibe la información a través de cinco cámaras digitales, mientras que los proyectores de distancia ultracorta permiten que los usuarios se desplacen libremente dentro del espacio de formación. El sistema puede funcionar en diferentes condiciones lumínicas y combina el audio 5.1 para el sonido del escenario con los sonidos añadidos por el instructor para un mayor realismo.

Si desea ver una demostración del simulador virtual de Meggitt FATS 100MIL y hablar con un representante durante el ITEC 2018, visite el stand A30 o concierte una cita a través de https://meggitttrainingsystems.com/about/request-a-meeting-with-meggitt-training-systems/.

Acerca de Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, creadores de las tecnologías FATS® y Caswell, una división de Meggitt PLC, proveedor líder de sistemas de entrenamiento con armas virtuales y sistemas de armamento integrado. Tras la adquisición de los sistemas de capacitación virtual FATS®, y los servicios y rangos de fuego real de Caswell International, Meggitt Training Systems continúa expandiendo sus capacidades en función del legado de estos dos líderes de la industria. Existen más de 13.000 campos de tiro de fuego real y 5.100 sistemas virtuales de Meggitt desplegados en todo el mundo, que proveen tanto conciencia situacional y crítica como entrenamiento de puntería a las fuerzas armadas, a las policiales y a las organizaciones de seguridad.

Meggitt Training Systems cuenta con más de 400 empleados en su sede de Atlanta y en sus instalaciones de Orlando, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, EAU, Australia y Singapur. Puede desplegar personal de servicio en cualquier punto del mundo para desarrollar funciones de instrucción, instalación del sistema y mantenimiento.

Acerca de Meggitt PLC

Meggitt PLC, con sede en el Reino Unido, es un grupo internacional que opera en Norteamérica, Europa y Asia. Conocido por su ingeniería especializada para entornos extremos, Meggitt es líder mundial en la industria aeroespacial, energética y de defensa, con casi 11.000 empleados en más de 50 instalaciones de fabricación y oficinas regionales en todo el mundo.

