Estefanell (Fidex): "La licitación pública se ha paralizado completamente desde el 9 de marzo"

Valentín Estefanell, nuevo presidente de Fidex

Valentín Estefanell, director general y consejero delegado de Inypsa, acaba de ser designado nuevo presidente del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex). Sus primeros mensajes urgen a las Administraciones Públicas a culminar los pliegos adaptados a la nueva Ley de Contratos para reactivar las licitaciones. Hace hincapié también en la necesidad de impulsar la inversión pública y la colaboración público-privada para facilitar la renovación de las referencias nacionales con las que competir en el extranjero.

¿Cuáles son los retos más inmediatos de las ingenierías de Fidex?

En España el reto viene en cuanto a la implementación de los nuevos pliegos de contratación en todas las Administraciones Públicas. Tenemos que asegurarnos de que los nuevos pliegos incorporen que la valoración técnica supere el 51 por ciento mínimo que establece la nueva ley y se sitúe en el 80 por ciento, que es lo habitual en todos los mercados en los que estamos compitiendo fuera de España. Un segundo objetivo es perseguir las encomiendas de gestión (ahora asignaciones de medios propios) a Ineco. Además, el mercado en España está absolutamente deprimido y seguimos con unos valores de inversión bajísimos, después de que con la crisis haya caído un 80 por ciento. Y esto provoca que las referencias de las ingenierías de Fidex, que tenemos entre el 80 por ciento y el 90 por ciento de nuestra cartera en el exterior, se están quedando anticuadas y superando los límites para que puedan ser utilizadas. Y pedimos también apoyo a la internacionalización y que no haya competencia desleal por parte de las compañías públicas en el exterior. Se están dando casos en que Ineco está compitiendo con nosotros fuera, en unas condiciones absolutamente de indefensión, porque lógicamente con el respaldo del ministerio y de las agencias comerciales españolas tiene bastante más facilidad para conseguir contratos.

En los últimos meses, el sector, sin embargo, había moderado el discurso contra Ineco y las empresas públicas...

Lo cierto es que con los cambios que hubo en la gerencia de algunas de estas compañías cambió el mensaje. Aceptaban que no se podía hacer este tipo de competencia. Ante las buenas palabras, decidimos no presionar para ver si esto realmente era así, pero a la hora de la verdad sigue habiendo casos flagrantes, puesto que ellos, gracias a que en España consiguen por encomiendas contratos a unos precios mucho más favorables, luego van fuera y compiten con precios mucho más bajos.

¿Ya conocen cómo son los pliegos adaptados a la nueva Ley de contratos?

Lo cierto es que desde que el 9 de marzo se aplicó la nueva ley se ha paralizado completamente la licitación pública. No han salido pliegos prácticamente. Hay algún caso que continúa incumpliendo, como Aena, que está intentando no tener que adaptarse a la nueva ley y sigue en sus trece de seguir licitando concursos mediante la subasta electrónica. Hay contratos de Aena que estamos estudiando impugnarlos.

¿Cómo valora Fidex los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aún no aprobados?

La inversión no se recupera y es bastante inferior a la que tocaría. Hay déficits tremendos, que no se cubren con estos Presupuestos. Se vende un incremento del 16 por ciento pero es que comparan con 2017, que fue el punto más bajo de la postcrisis. Estamos en unos niveles tan bajos que vender incrementos no es suficiente. Comparado con 2007 estamos un 60-65 por ciento por debajo. En infraestructura viaria se está enfocando mucho la inversión en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que está costando sacarlo. En agua, hay un déficit enorme y no estamos viendo que se intente esa colaboración público-privada como en carreteras. Hay una reticencia en Medio Ambiente para lanzarlo.

Al menos algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha sí trabajan en esta línea.

Sí, Castilla-La Mancha sí que está planificando por su cuenta esa licitación de proyectos, vía colaboración público-privada. Al Ministerio no se le ve con esa intención.

Con los PGE aún sin aprobar y la parálisis de las licitaciones, ¿qué expectativa tienen para este año?

Estamos todos trabajando fuera y en España seguimos a la espera. Las perspectivas son malas, porque la licitación pública está paralizada y la vía de la colaboración público-privada del PIC se está también retrasando.

Las ingenierías de Fidex seguirán al menos creciendo fuera...

Sí, de hecho, ya se comenta que empieza a tener más sentido tener la central fuera y una sucursal en España.

¿Se lo están planteando?

No sé si plantearlo, porque es muy grave, pero es una opción que no sería descabellada en este momento, porque el mercado nacional nos está dando una ínfima parte del negocio. Hay un dato que es incontestable: todas las grandes ingenierías del mundo tienen el 40 por ciento del negocio en su país. La única excepción son las españolas.

En ese crecimiento internacional, ¿qué perspectivas tienen?

Fuera son positivas, aunque se están complicando algunas zonas de Oriente Medio. Ajustaron el mercado con la caída del petróleo y ahora con la subida del crudo no se está detectando que vuelvan a la situación anterior.

