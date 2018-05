Grifols intenta vender en Europa el fármaco que le rechazaron en EEUU

Que una empresa no pueda vender sus productos en mercados exigentes , pero obtenga permisos para comercializarlos en otros de normas mas relajadas . Me recuerda a aquellos empresarios que no tenían productos competitivos para vender en el primer mundo y se dedicaban a exportarlos al tercer mundo donde las condiciones eran mucho mas laxas y los funcionarios mas sobornables . La diferencia es que en este caso estamos jugando con la salud del consumidor.