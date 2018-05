330 43

LivaNova Completa la Venta del Negocios de Gestion de Ritmo Cardiaco a MicroPort Scientific Corporation

30/04/2018 - 13:40

LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) ("LivaNova" or la "Compañia"), una compañía de tecnología médica líder en el mercado, anunció hoy que ha completado con éxito la desinversión de su negocio de Gestión del Ritmo Cardíaco ("CRM") a MicroPort Scientific Corporation (HK: 00853) ("MicroPort") por $ 190 millones en efectivo.

"Con la finalización de la venta de CRM a MicroPort, la cartera de LivaNova ahora se concentra en nuestras áreas de fortaleza y liderazgo: cirugía cardíaca y neuromodulación", dijo Damien McDonald, CEO de LivaNova. "Esta transacción nos permite concentrar nuestros esfuerzos en desarrollar negocios líderes en estas áreas y nos ayudará a mejorar la posición de LivaNova como una compañía innovadora de dispositivos médicos que mejora la vida de los pacientes en todo el mundo y crea valor para nuestros accionistas".

Asesores

Barclays se desempeño como asesor financiero de LivaNova y Latham & Watkins LLP se desempeño como asesor legal.

Acerca de LivaNova

LivaNova PLC es una compañía global de tecnología médica basada en casi cinco décadas de experiencia y un compromiso incesante para mejorar las vidas de los pacientes de todo el mundo. Las tecnologías avanzadas y los tratamientos innovadores de LivaNova brindan soluciones significativas para el beneficio de los pacientes, los profesionales de la salud y los sistemas de atención médica. Con sede en Londres, LivaNova tiene presencia en más de 100 países en todo el mundo. La Compañía actualmente emplea a más de 3,500 empleados. LivaNova opera como dos franquicias comerciales: Cirugía cardíaca y Neuromodulación, con sede central en Mirandola (Italia) y Houston (EE. UU.), Respectivamente.

For more information, please visit www.livanova.com.

Declaracion de Puerto Seguro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos de 1934, según enmendada. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos, sino que se basan en ciertas suposiciones de la administración y describen los planes, estrategias y expectativas futuros de LivaNova. Las declaraciones prospectivas generalmente pueden identificarse mediante el uso de una terminología prospectiva, que incluye, entre otras, "puede", "podría", "buscar", "orientación", "predecir", "potencial", "probable" , "Cree", "espera", "anticipa", "estima", "planifica", "intenta", "pronostica" o variaciones de estos términos y expresiones similares, o el aspecto negativo de estos términos o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en información actualmente disponible para LivaNova y suposiciones que LivaNova cree que son razonables, pero que son inherentemente inciertas. Como resultado, los resultados, el desempeño o los logros reales de LivaNova pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas, que no son garantías de desempeño futuro o acciones que LivaNova puede tomar e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, están más allá del control de LivaNova. Se advierte a los inversores que todas estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros, declaraciones sobre la venta de la franquicia comercial de CRM o la probabilidad o el momento de la transacción contemplada. Entre los factores importantes que pueden diferir los resultados reales se incluyen, entre otros, los siguientes: (i) la capacidad de LivaNova de completar con éxito la venta de la franquicia comercial de CRM; (ii) no obtener las aprobaciones reglamentarias u otras aprobaciones aplicables de manera oportuna o no; (iii) no cumplir otras condiciones para la transacción propuesta; (iv) el tiempo necesario para consumar la transacción propuesta, que puede ser más largo de lo anticipado por varias razones; y (v) costos inesperados u obligaciones que puedan surgir de la venta de la franquicia comercial de CRM. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y otros riesgos e incertidumbres que afectan el negocio de LivaNova, incluidos los descritos en la sección "Factores de riesgo" de los Informes anuales de LivaNova en el Formulario 10-K, Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes actuales en el formulario 8-K y otros documentos archivados de vez en cuando con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. LivaNova no garantiza (1) que LivaNova cumpla con sus expectativas, o (2) con respecto a cualquier resultado o el momento en que ocurra, en cada caso, con respecto a cualquier acción regulatoria, procedimientos administrativos, investigaciones gubernamentales, litigios, cartas de advertencia, decreto de consentimiento, reducciones de costos, estrategias comerciales, ganancias o tendencias de ingresos o resultados financieros futuros.

Toda la información en este comunicado de prensa es a la fecha de su lanzamiento. LivaNova no asume ni asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa para reflejar resultados reales, nueva información o eventos futuros, cambios en suposiciones o cambios en otros factores que afecten a las declaraciones prospectivas, excepto a los medida requerida por la ley aplicable. Si actualizamos una o más declaraciones prospectivas, no se deducirá que haremos actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones prospectivas. Le advertimos que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se realizan solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180430005624/es/

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

