Máximo seguimiento a la huelga de H&M en Torrejón de Ardoz

Esta empresa esta descapitalizada, tienen n stock enorme a nivel mundial sin vender, sus ventas en tienda fisica no hacen mas que bajar, un punto de atencion al corte ingles, media markt, fnac etcc, sus centros estan bastante vacios ultimamente y han perdido el tren online. Ademas la renta de los consumidores no da para caprichos, en fin la venta de tienda fisica seguira cayendo. Los alquileres de los locales en zonas buenas estan por los aires y no sacan para cubrir gastos de alquileres, pluses, nominas, seguridad social etc