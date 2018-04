330 43

Digital Element se asocia con Discovery Inc. para mejorar la precisión de sus derechos de vídeo con la tecnología basada en la ubicación

Digital Element, el proveedor global de datos y servicios de geolocalización, ha anunciado hoy que la empresa global de medios Discovery Inc. ha implementado su tecnología de geolocalización por IP hiperlocal NetAcuity para garantizar que el contenido adecuado llegue al público correcto y cumplir así con los requisitos de derechos geográficos en Europa.

Discovery llega a más de 3.000 millones de espectadores en más de 220 países y regiones, y posee algunos de los canales de televisión más importantes, como Eurosport, Discovery Channel y Animal Planet, entre otros. La empresa reconocida mundialmente llega a su público a través de la pantalla mediante una programación centrada en la tecnología digital, de la mano de proveedores como Group Nine Media, Discovery VR y Eurosport Player.

Las compañías de telecomunicaciones europeas suelen operar en diversos territorios y distribuyen direcciones IP en varias regiones, lo cual dificulta la administración de los derechos televisivos geográficos. Al implementar NetAcuity, la solución de inteligencia IP de Digital Element, que permite identificar de manera precisa la ubicación de los espectadores, Discovery puede conceder acceso a contenido o restringirlo en función de si está permitido o no en una determinada región.

"Discovery es una de las empresas de medios y entretenimiento más importantes del sector, por lo tanto, resulta esencial que nuestros clientes puedan distribuir el contenido teniendo en cuenta las limitaciones geográficas", comentó Eugene Huang, vicepresidente sénior de Tecnología y Productos digitales de Discovery. "Al implementar la tecnología NetAcuity de Digital Element, Discovery se asegura de que se cumplen los requisitos de los titulares de derechos de terceros, a la vez que garantiza que los usuarios finales puedan ver el contenido de alta calidad que esperan de Discovery".

Digital Element es pionero y líder en el sector de la tecnología de geolocalización por IP. Su solución de inteligencia ofrece el conjunto de datos hiperlocal más detallado disponible a nivel internacional que cumple las normas más estrictas de confidencialidad del usuario final.

Charlie Johnson, vicepresidente de Digital Element, Reino Unido e Irlanda, comentó: "Estamos encantados de que Discovery, una empresa global de radiodifusión reconocida por ofrecer un contenido de alta calidad, aprecie las ventajas de adoptar nuestra solución de inteligencia IP para aportar un gran valor a su negocio.

La implementación de NetAcuity permitirá a Discovery superar los desafíos que representa la asignación transfronteriza de direcciones IP de telecomunicaciones. De esta forma, podrá cumplir sus obligaciones de derechos digitales en todas las regiones".

Discovery pasa a formar parte de la cartera de clientes de alto perfil de Digital Element, entre los que se incluyen Disney Interactive, Sony Pictures, CNN, BBC, ESPN, Channel 5, Hulu, CBS Interactive, YouView, SHIFT72, Turn, Videology, Teads.tv, y muchos más.

Acerca de Digital Element

Desde 1999, Digital Element suministra datos y servicios de geolocalización global que aportan contexto y datos relevantes en cualquier momento y lugar a las iniciativas en línea, ya sea en equipos de sobremesa o en dispositivos móviles. La tecnología patentada de la compañía ha sido acreditada y certificada para ofrecer un acceso en tiempo real a una inteligencia de localización fiable y precisa sin invadir la privacidad de los usuarios de Internet. Durante dos décadas prácticamente, muchos de los sitios web, empresas, compañías de seguridad, redes publicitarias, plataformas de redes sociales y editores de contenido para móviles de mayor renombre han confiado en la tecnología de Digital Element para dirigir la publicidad a usuarios específicos, localizar contenido, mejorar los análisis, administrar derechos de contenido y detectar y prevenir el fraude.

Visite http://www.digitalelement.com para obtener más información acerca de cómo aprovechar las ventajas de conocer la ubicación geográfica en Internet. Síganos en LinkedIn y Twitter @DigitalElement, y haga clic en "Me gusta" en Facebook. Con sede central en Atlanta y Londres, Digital Element es una división de Digital Envoy Inc.

Acerca de Discovery

Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK), líder global en entretenimiento de la vida real, sirve a una apasionada audiencia de seguidores de todo el mundo con un contenido que inspira, informa y entretiene. Discovery ofrece más de 8000 horas de programación original al año y es líder en su categoría en géneros de contenido muy apreciados en todo el mundo. Disponible en 220 países y territorios y en 50 idiomas, Discovery es una plataforma innovadora que llega a los espectadores en todas las pantallas, incluidos los productos de TV Everywhere como la cartera de aplicaciones GO y Discovery Kids Play; los servicios de transmisión directa a los consumidores como Eurosport Player y Motor Trend OnDemand; y el contenido digital y de redes sociales de Group Nine Media. Los canales premium de Discovery incluyen Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, Turbo/Velocity, Animal Planet y Science Channel. Cabe destacar el canal OWN: Oprah Winfrey Network en EE. UU., Discovery Kids en Latinoamérica y Eurosport, el proveedor líder de contenido deportivo premium adaptado según la ubicación y el canal principal de los Juegos Olímpicos en Europa. Para obtener más información, visite https://corporate.discovery.com y siga a @DiscoveryIncTV en las redes sociales.

