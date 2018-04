Italia es territorio prohibido para la inversión extranjera, allí no hay fábricas de coches ni centros comerciales extranjeros, lo mismo la banca, los seguros, la tv



pero ellos compran lo que se pone a tiro (para desgracia nuestra en particular con la tele amiga, este país se merece algún repaso pero esta cadena, qué hemos hecho ???)



pero vamos en el pecado está la penitencia, no quieren vender ni extranjeros, así les va, Alitalia en quiebra por poner un ejemplo y el país empantanado desde que entraron en el euro (no saben vender sin devaluaciones)