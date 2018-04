El auditor avisó que Murcia había pagado un sobrecoste a ACS en Escombreras

A ver si lo he entendido bien, esto puede ser similar a otros asuntos donde las ganancias son de la empresa pero los inconvenientes son de todos: plataforma Castor, Autopistas…...



Es decir, para la empresa, lo que pretende solucionar el proyecto no es esencial, lo esencial es el resultado financiero y no quedar ligada en su participación a consecuencias negativas de ningún tipo, para ello hay que ligar a la Administración de forma que pague y sostenga cualquier riesgo, riesgo que parecería lógico la empresa debiera asumir.



Y como se pueden llegar a alcanzar estos resultados, entiendo que con un potente y avezado gabinete jurídico, junto con un asesoramiento financiero y técnico, que estudien y redacten una propuesta.



Pero al otro lado está la administración, que recibe las propuestas, las estudia????, elige la mejor opción?????. Y ya con el visto bueno de los responsables políticos se firma la elegida, con gran pompa y a mayor gloria de todos ellos.



Y finalmente, cuando el resultado es ruinoso para la Administración, como parece ser el caso, y la empresa sigue reclamando lo que pudo no salir tan bien, nadie piensa mal?, nadie dimite?, a nadie se le piden responsabilidades?, se siguen pagando las facturas sin mas?.