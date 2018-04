Rosell (CEOE) propone "tipos muy bajos" en el impuesto de Sociedades para las empresas que menos facturen

#2 Pues Miguel te comento que los impuestos no son iguales para todos desde hace tiempo, allí están los impuestos progresivos como el IRPF, ya que la envidiosa sociedad en la que por desgracia vivimos quiere que el que más se esfuerce o genere más valor se le robe más con un tipo superior de impuestos, es decir se castiga al exitoso para beneficiar al enchufado, mediocre y parásito que no aporta nada a la sociedad, lo cual es una total desigualdad en nombre de la justicia social o mejor dicho injusticia social, por lo tanto tu argumento igualitarista no vale en el contexto de total desigualdad fiscal que impera, ya que para que exista igualdad en ese aspecto el IRPF debería ser un impuesto plano de tipo único para todos, lo cual sería lo más igualitario y justo.



La propuesta de Rosell es totalmente válida y legítima en este contexto de desigualdad fiscal, el impuesto a la carta ya lo tenemos muy bien ejemplificado en el IRPF, por consiguiente hacer lo mismo con el de sociedad no sería nada extraño y reforzaría el sistema de desigualdad fiscal impuesto por la justicia social que de justa tienen poco o nada y de social mucho menos.



Curiosamente se quiere igualdad pero a la hora de rapiñar al que trabaja y produce eso por supuesto no sucede, ya que la igualdad que se quiere actualmente no es ante la ley sino una igualdad material mediante la ley, lo cual es una total inmoralidad desde el principio de los tiempos.