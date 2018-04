330 43

Astrid Fina: "No conocía a nadie amputado y al principio me daba vergüenza"

25/04/2018 - 14:34

La 'rider' española Astrid Fina, bronce en 'snowboard' en los Juegos Paralímpicos de PyeongChang 2018, reconoció que cuando subió al podio para recoger su histórica medalla se acordó de "los momentos malos" y confesó que "al principio" de sus inicios en el deporte para discapacitados le daba "vergüenza" porque no conocía a "nadie amputado".

"Cuando subes al podio, te acuerdas de los momentos malos, de todo el sacrificio, de estar lejos de tu familia y amigos, pero el objetivo era ese y tenerlo en el bolsillo me hace muy feliz", comentó Fina este miércoles durante la jornada 'Iberdrola con las deportistas paralímpicas' celebrada en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE).

La deportista catalana bromeó sobre dónde guardaría esa medalla, asegurando que no la esconderá "mucho" porque le gusta "verla". Además, se sorprendió por el "seguimiento" que recibió durante la prueba. "Aluciné. Había gente que no había dormido y que sabían que había ganado la medalla en el momento", valoró.

Por otro lado, Astrid Fina recordó cómo fueron los momentos iniciales en el deporte. "Empecé a andar después de una amputación de pie y empecé de cero con el 'snow'. Era una recién llegada al mundo de la discapacidad, no conocía a nadie amputado y al principio me daba vergüenza. Después, cuando vi a la gente con naturalidad, me impresionó y me dio fuerzas", confesó.

Trece operaciones después, la catalana descubrió el 'snowboard' y desde el primer momento se "enganchó", acordándose del "subidón extremo" que supuso la primera bajada en una pista de nieve tras varios años inactiva por el accidente.

Por otro lado, la española consideró "esencial" la presencia de patrocinadores que refuercen la visibilidad en el deporte femenino, y especialmente en el deporte adaptado, donde en los últimos años se celebra una mayor "repercusión" que hace posible ver a más personas discapacitadas "uniéndose al deporte".

De regreso tras los Juegos de Pyeongchang, la deportista paralímpica ya sueña con "completar un nuevo ciclo" aunque sea momento de "descansar" en un verano donde buscará alternativas frente a la falta de nieve. "Hacemos padel surf, long board e incluso ciclismo simulando un circuito de los que competimos. Todo lo que suponga deslizarse es bueno", comentó.

