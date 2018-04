Santander descarta entrar en una guerra hipotecaria que no sea rentable

En relación con el tema de los beneficios del Santander y su posterior reparto de dividendos a los accionistas. No debemos de perder de vista que la mayoría del capital en forma de acciones, obligaciones,...del banco Santander con sus múltiples ampliaciones de capital- esta en poder de los grandes inversores árabes-ES DECIR LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE LA EXPROPIACION DEL B.POPULAR SON LOS INVERSORES ARABES, A SU VEZ PROPIETARIOS DEL B. SANTANDER EN LA SOMBRA.Es una vergüenza que el B. Popular haya sido expropiado: 1º.- Para salvar las inversiones europeas realizadas por el B.Santander.2º.- Para salvar al B.Santander.3º.- Para que los grandes jeques árabes propietarios del B.Santander no dejen de recibir sus buenos dividendos por sus inversiones en el b.santander....



Las familias de Madrid, Galicia,...que han visto sus inversiones y Ahorro robados. Y todo para beneficio del Banco Santander, de sus accionistas y para asegurar las inversiones europeas en el Reino Unido, y para la credibilidad de las empresas europeas internacionalizadas. Lady Botín es la mejor banquera de Europa.



LA RUINA DE MAS DE 400 MIL FAMILIAS:La expropiación del B.Popular es el robo mas grande llevado en Europa después de la segunda guerra mundial. En el mejor de los casos si después de una década la justicia decide devolver la inversión, estos inversores tendrán que pagar letrados, y además el poder adquisitivo de 100€ de hoy no son el poder adquisitivo de 100€ de dentro de 10 años, dineros que no perciben intereses, ni revalorizaciones,...El B.Santander no solo se salva de la crisis del brexit, sino que sus accionistas no dejan de percibir grandes dividendos, a costa de la ruina de mas de 400 familias que lo han perdido todo. Este método de expropiación experimental pues nunca antes se había empleado, a pesar de los graves problemas de la banca italiana, alemana, francesa, griega,...es muy eficaz, al salvar al B.Santander y sus inversiones europeas en el reino unido....



-INSEGURIDAD FINANCIERA:¿No hubiera sido mas facil pagar un precio justo a los accionistas y deudores del B.Popular?.Precio justo en este momento (y no en aquel momento que todo el mundo pensaba que el banco seria comprado o se uniria a otro de forma que el banco recibiria una gran valoracion-lo que ocurrio fue que las mafias bajistas hundieron el valor en bolsa y fue rematado por la retirada de grandes cantidades de fondo por parte de CCAA, Ayuntamientos y SS, todas puestas de acuerdo con lo que dejaron sin liquidez a la entidad, mediando una campaña de desprestigio de la entidad con informenes falsos,rumores tendenciosos...).El precio justo ahora debe ser que se pague a cada accionista y tenedor de deuda su inversion en el popular:1º.-Bien en metalico.2º.-Bien en acciones valorando la inversion de cada cual, al precio de la accion del Santander en la fecha exacta de la incautacion del banco popular. De no ser asi tendra consecuencias desagradables en los tribunales, en la esfera social. ¿No es mejor esto para las autoridades que el robo de los ahorros de toda la vida de mas de 400.000 familias?



-INSEGURIDAD FINANCIERA-La expropiación del B.Popular para salvar al B.Santander del Brexit crea insegurida.La actual crisis comenzo porque el capitalismo cometio una serie de irregularidades financieras debido a la desregulacion del mismo. La crisis de desconfianza en el sistema financiero dio paso a la actual crisis a nivel internacional. Las autoridades de todo el mundo se conjuraron para que la desregulacion diera paso a una regulacion que controlara las actividades del mercado. PUES BIEN LA EXPROPIACION DEL POPULAR VIENE A DECIR QUE EN ESPAÑA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS HAN ESTADO DESREGULARIZADAS, QUE LAS INVERSIONES NO HAN ESTADO GARANTIZADAS POR LAS AUTORIDADES AL PERMITIR LA DESREGULACION DE LOS MERCADOS. ...La inseguridad juridica que puede dar lugar como la justicia no subsane todo este despropocito puede ser de consecuencias impredecibles.¡CUIDADO!.ESTAMOS ANTE UN ROBO MUY BIEN PLANIFICADO Y EJECUTADO. PERO QUE NO SE CONFUNDAN NO LES VA A SALIR GRATIS, PAGARAN UN ALTO PRECIO SI NO RESUELVEN EL TEMA DEL B.POPULAR DE FORMA JUSTA.Y QUE NO MIENTAN MAS LOS BANQUEROS CON MOROSIDAD,SOLVENCIA,...