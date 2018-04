La CNMV alerta sobre 60 chiringuitos en un año y 44 todavía siguen abiertos

En los últimos meses advierte dos veces sobre Bali Limited, ya desmantelada



Durante los últimos 12 meses la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha mostrado más activa que nunca, advirtiendo sobre las entidades que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas para ello -los famosos chiringuitos financieros-. En total, durante el último año el supervisor ha avisado sobre un total de 60 entidades, que operan en muchos casos a través de múltiples páginas webs.

De ellos, hay 44 que siguen teniendo su web abierta -lo que, según explican desde la CNMV no quiere decir que sigan operando-, en 15 la página se ha cerrado, y hay otro más, Wing Pegasus, sin web regitrada.

En algunos casos, como Binaryuno.com, al intentar entrar en la página web el acceso se bloquea y un mensaje en inglés advierte a los posibles clientes: "Lamentablemente, debido a restricciones reglamentarias, no podemos permitir el acceso a nuestro sitio web a los inversores de su región. Disculpe las molestias".

Tan solo en lo que va de año, la CNMV ha alertado sobre un total de 21 chiringuitos financieros, algunos de ellos operando incluso desde fuera de España, sin tener la correspondiente autorización. De todos ellos, solo cuatro han cerrado la página web y el resto sigue ofreciendo rentabilidades altas, de entre el 70% y el 90% y con posibilidad incluso, en algunos casos, de desviar el dinero a paraísos fiscales.

Precisamente, este lunes el supervisor volvió a advertir de tres entidades sobre las que ya lo había hecho en el pasado. Se trata de Bali Limited, Winmore Alliance y Pointinvestmentgroup.com, que están relacionadas con el chiringuito desmantelado por la Policia Nacional, en una operación que se ha cerrado con más de 70 detenidos.

En el caso concreto de Bali Limited, la CNMV había hecho ya una advertencia sobre ella en julio del año pasado, pero el chiringuito en este caso seguía plenamente operativo, hasta que fue intervenido por la Policía.

El 'modus operandi'

Según aclaran desde la propia CNMV, al tratarse de un organismo meramente administrativo, emiten la advertencia y si hay alguna información concreta de algo ilegal se pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las propias fuerzas de seguridad señalaban tras el desmantelamiento de que el modus operandi de los presuntos estafadores consistía en diseñar páginas web atractivas -con denominación en inglés y datos de contacto en el extranjero, incluidos paraísos fiscales- que se usaban durante un tiempo limitado. Así, utilizaban un dominio hasta que la CNMV publicaba una advertencia, para en ese momento abrir una nueva página -con un nombre que no estuviese relacionado- y transferir los clientes a la misma.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, la táctica del último chiringuito financiero desmantelado, orququestado a través de Bali Limited, una sociedad inexistente domiciliada supuestamente en Sofía (Bulgaria) pasaba por exprimir al cliente hasta que llegase a sus límites. Algo que, según explicaba una de las personas estafadas la semana pasada a elEconomista, pudo sentir en sus propias carnes.

"Te llaman continuamente y a aquel que tiene ganas de invertir se lo comen. No te daban tiempo ni a pensar. Te pedían ingresar dinero en cuentas de Bulgaria, Malta, Croacia... e incluso te animaban a pedir un préstamo", señalaba este afectado. Este inversor explicaba que "exigí retirar el dinero y, de repente, todas las apuestas se perdían. De los 6 millones que me llegaron a asegurar que tenía, me dijeron que me quedaban algo menos de 2 millones. Y además te decían que tenías que hacer 30 operaciones más para poder retirarlo. En ese mismo momento comencé a investigar sobre la empresa en Internet y todo el mundo estaba asustado", nos relataba este inversor.

