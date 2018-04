Enel contraataca a Iberdrola y se plantea subir la puja por Eletropaulo hasta los 31 reales por acción

Enel estudia un nuevo contraataque en la 'guerra' desatada con Neoenergia por hacerse con la distribuidora Eletropaulo y elevar su oferta hasta el entorno de los 31 reales (unos 7,3 euros) por acción, un 5% más que la filial brasileña de Iberdrola.

Según informa el diario brasileño 'Valor Económico', la italiana tiene en caja entre 5.500 y 6.000 millones de reales (entre 1.306 y 1.425 millones de euros) para proseguir con la puja abierta entre los dos gigantes energéticos del Viejo Continente por la compañía de Sao Paulo.

No obstante, la publicación señala que Enel no estaría dispuesto a ir en su lucha por hacerse con Eletropaulo más allá de los 35 reales (unos 8,3 euros), ya que a ese precio considera que la operación no tendría sentido económico.

Este lunes el mercado daba por seguro que el pulso entre Enel y la filial de Iberdrola iba a proseguir y los títulos de Eletropaulo se disparaban en Bolsa más de un 5% con respecto a su cierre del viernes, situándose por encima de los 30,5 reales (unos 7,2 euros).

El pasado viernes, la filial brasileña de Iberdrola respondió a la oferta mejorada de Enel de 28 reales (unos 6,65 euros) por acción puesta sobre la mesa con una contraoferta por Eletropaulo que superaba en un 5% a la de la italiana, hasta los 29,4 reales (unos 7 euros).

La italiana había puesto toda la presión antes del consejo de administración convocado para el viernes por Neoenergia para tratar la operación, después de haber mejorado los términos de su oferta al ofrecer suscribir una ampliación de capital por al menos 1.500 millones de reales (unos 356 millones de euros), que elevaba así a unos 6.200 millones de reales (unos 1.473 millones de euros) el valor total de la oferta de la italiana para hacerse con la distribuidora de Sao Paulo. La oferta de Enel por el 100% de la compañía al precio de 28 reales por acción supondría un desembolso de unos 4.700 millones de reales (unos 1.116 millones de euros).

No obstante, elevando el precio de su oferta pública de adquisición (OPA) de acciones por hasta el 100% de Eletropaulo, desde los 25,41 reales (unos 6 euros) por título iniciales, Neoenergia aumentaba la cifra que estaría dispuesta a desembolsar en la operación, que se articula a través de la suscripción de una ampliación de capital y de la oferta, hasta unos 1.600 millones de euros.

El 'sentido económico' de la ampliación

Eletropaulo tiene previsto este lunes pronunciarse sobre el "sentido económico" que tiene para la compañía la ampliación de capital que pretende hacer la distribuidora, al margen de la 'guerra' de OPAs, después de que el regulador bursátil brasileño (CVM) le pidiera explicaciones al respecto.

La filial de Iberdrola alcanzó un acuerdo con Eletropaulo para entrar en el capital de la compañía a través de la suscripción de esta ampliación de capital, que podría darle en torno al 40% de su capital.

Mientras, Enel ha puesto en duda esta ampliación de capital previa a la formulación de la OPA y ha condicionado su oferta a que sea cancelada.

Además, la CVM ha convocado para el próximo 18 de mayo a las empresas interesadas en adquirir Eletropaulo a un subasta en la Bolsa de Brasil. Junto a Enel y Neoenergia también figura en la 'carrera' por la compañía Energisa, que había lanzado una OPA 'hostil' por 19,38 reales (4,6 euros), pero que prácticamente se ha quedado descolgada de la 'batalla' al anunciar que no mejorará su oferta.

Eletropaulo se ha convertido en escenario de la lucha de Enel e Iberdrola, las dos grandes energéticas europeas, con el mercado brasileño y sudamericano como 'tablero'.

Los principales accionistas de Eletropaulo son el Estado brasileño, con una participación del 18,7% a través de BNDES y del 7,97% en manos de la Uniao Federal, y AES Brasil, que controla el 16,8% del capital.

Sinergias

El acuerdo de inversión entre la filial de Iberdrola y Eletropaulo reforzaría el posicionamiento de Neoenergia tras la integración con Elektro, culminada en el verano de 2017.

Además, la operación encaja perfectamente en la actividad del grupo en Brasil, especialmente al situarse geográficamente muy cerca de las áreas de actividad de la distribuidora de Neoenergia Elektro, con lo que las sinergias serían claves.

