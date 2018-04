Acciona invertirá 1.000 millones y ya tendrá más renovables fuera de España

Está promoviendo nuevas plantas en EEUU, México, Egipto, India y Australia

La compañía analiza oportunidades en África con el respaldo del BM

Acciona prepara inversiones por más de 1.000 millones para dar un impulso final a su plan de negocios y crecer en los próximos dos años en renovables hasta alcanzar los 10.700 MW de potencia instalada, la mayor parte fuera de España, tal y como indicaron fuentes conocedoras consultadas por este diario.

La compañía de la familia Entrecanales tiene los ojos puestos en varios mercados como Estados Unidos, México, Australia, Canadá, India y Chile, donde está desarrollando su cartera para los próximos ejercicios con la intención de poder reducir su elevada exposición al mercado español, donde tenía más de la mitad de su capacidad de generación.

Acciona Energía prevé crecer a un ritmo medio de alrededor de 500 MW anuales en los próximos dos años, lo que supondrá que al acabar este periodo la compañía contará con una mayor potencia instalada fuera de España, más de 5.000 MW que en territorio nacional. Este hito supondrá un punto de inflexión para la compañía ante la revisión de la retribución que el Gobierno tiene que llevar a cabo a partir de 2020.

La energética cuenta en estos momentos con cerca de 9.500 MW instalados. A esta cantidad se sumarán el reciente anuncio de un nuevo proyecto, Palmas Altas, en Estados Unidos con una capacidad de 150 MW, así como las centrales que se están construyendo en estos momentos tanto en México (317 MW) como en Egipto (150 MW), tanto eólicas como solares fotovoltaicas.

Nueva potencia en EEUU

Acciona Energía dispone en Estados Unidos de otros ocho parques eólicos operativos en propiedad. Además de San Román (93 MW), la compañía cuenta con tres parques más en Oklahoma (329 MW), dos en las Dakotas (190 MW), otro en Illinois (101 MW), y uno en Iowa (6 MW). Además del nuevo parque de Palmas Altas, la compañía tiene en cartera otras iniciativas para incrementar su potencia operativa en Estados Unidos hasta en 200 MW adicionales hasta 2020, lo que supondría 400 MW de nueva potencia en estos próximos dos años.

Acciona se hizo también recientemente en Australia con una central fotovoltaica de 300 MW de potencia por unos 316 millones de euros al tipo de cambio actual.

La compañía está analizando también en estos momentos oportunidades en varios países africanos gracias a un programa del Banco Mundial que permite obtener rentabilidades más interesantes que las que se consiguen en España.

Acciona ha logrado importantes contratos en Egipto por 150 MW junto con Enara Bahrein, tiene presencia en Sudáfrica con 100 MW y se ha interesado por las subastas celebradas tanto en Etiopía, por una fotovoltaica de 250 MW como en Senegal. La compañía además está siguiendo mercados como el argentino o el colombiano y está dispuesta a participar en el desarrollo del plan eólico de Victoria (Australia), donde podría lograr hacerse con nueva capacidad.

Un parque en España

En lo que respecta a España, según indicaron fuentes consultadas por este diario, Acciona no descarta llegar a realizar inversiones directamente a mercado y descarta participar en la próxima subasta de renovables en Canarias ya que no hay proyectos en estos momentos y las condiciones económicas no resultan especialmente atractivas. La compañía, no obstante, actualizará los 30 MW del parque eólico El Cabrito, en Tarifa ( Cádiz).

Acciona además está dispuesta a participar en futuras relicitaciones de las centrales hidraúlicas que se han tenido que revertir, entre ellas, las plantas de Barrosa, Auxiliar de Campo o las ya más importantes LaFortunada Cinqueta.

La compañía sigue con atención los avances del sector de la biomasa ante la posibilidad de que la Comisión Europea pueda impulsar nuevos proyectos de biomasa forestal, lo que abriría oportunidades de inversión en España.

Acciona se desprendió recientemente de su negocio de termosolares en España, tal y como adelantó elEconomista. La compañía de la familia Entrecanales vendió las plantas españolas por 1.120 millones de euros a Contour Global y prácticamente abandona esta tecnología de la que únicamente mantendrá una planta en Estados Unidos, que de momento seguirá sin venderse.

A lo largo de los últimos años, la empresa ha ido ofreciendo todo su desarrollo internacional a su socio el fondo KKR, pero este apenas ha aceptado nuevos proyectos de inversión que la compañía ha tenido que desarrollar al margen de esta alianza. De hecho, el fondo está buscando compradores en estos momentos para su participación accionarial en la compañía de renovables y ha mantenido negociaciones con varias entidades, entre ellas el fondo soberano de Abu Dhabi que por el momento no han llegado a buen puerto.

Acciona celebrará su junta de accionistas el próximo 30 de mayo y prevé aprobar el reparto de un dividendo de tres euros por acción, lo que supone un incremento superior al 4%.

PUBLICIDAD