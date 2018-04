La gestión de los residuos radiactivos costará más de 20.000 millones

Los ecolotalibanes anteriores, para variar, no se han leído el artículo. Pero es normal, no vamos a esperar que unos supersticiosos, los ecologistas, sepan de economía y ciencia.



El aumento de costes se ha debido por cuestiones políticas, justamente provocadas por los ecolosupersticiosos: no tener almacén centralizado, tener que pagar a Francia, tener que pagar compensaciones millonarias a municipios aterrados por los cuentos de supersticiones de los ecologistas, etc.



Por cierto, estoy deseando que en los costes de la energía solar, la preferida por los supersticiosos ecologistas, incluyan el coste de almacenamiento (baterías) y el coste de tratamiento de esas baterías. Nos vamos a reír un poco viendo como la electricidad más cara, la termosolar, es todavía mucho más cara.