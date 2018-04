Así es la logística de El Corte Inglés para batir a Amazon

En esta España cada vez más improductiva y dependiente de la redistribución de lo ajeno, le veo más futuro a Mercadora que al Corte Inglés ya que la gente no puede dejar de comer pero de comprar caprichos si puede y lo tendrá que hacer cuando el Estado le quite cada vez más de su bolsillo para poder redistribuir entre la creciente clientela parasitaria.



Al Corte Inglés le pasará como a muchas empresas que se centraron en un único mercado y este terminó llevándoles a la ruina, si por ejemplo Inditex no se hubiese internacionalidad seguramente hoy no existiría.



En una sociedad donde los ciudadanos en vez de ciudadanos son esclavos fiscales no puede haber prosperidad sino decadencia y ya verán como acaba el Corte Inglés en este entorno inmoral y por lo tanto antieconómico.