La última estafa financiera: "Me decían que tenía 6 millones y no había nada"

Uno no debe aceptar decirse "es fácil picar".



Si uno tiene ganas de invertir, lo primero que habrá hecho es enterarse de cuánto se gana con las opciones más habituales y REALES. Si le hablan de una rentabilidad asombrosa, en vez de asombrarse debe ponerse en guardia: ¿por qué los grandes empresarios del mundo invierten en actividades que ganan menos que ésta?



Además, si uno pone su dinero en manos de alguien (cosa que no debe hacer antes de pensarlo tres o cuatro veces), debe ser alguien con respaldo legal y prestigio CONOCIDO de entidad que cumple desde hace mucho tiempo.



Y luego viene la fórmula más simple y sana: NO TRATAR NADA CON LOS QUE NOS LLAMAN POR TELÉFONO. Decirles "no, gracias" y no creer que necesitamos convencerlos. Simplemente decirles que tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestro tiempo y elegimos no ocuparlo en hablar con ellos.