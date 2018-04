La venta del aeropuerto de Ciudad Real fracasa de nuevo: el interesado no logra el apoyo económico necesario

Pese a todo, son optimistas y ven "un poco más cerca su apertura"

CRIA tendría que haber pagado los 58 millones que faltaban

La firma podría perder los siete millones que depositó como aval

Enésimo fracaso para vender en aeropuerto de Ciudad Real. La empresa que provisionalmente resultó adjudicataria, Ciudad Real International Airport S.L (CRIA), no habría depositado los 58 millones de euros que faltaban por abonar para formalizar la compra, informan algunos medios locales. El juez había dado de plazo hasta hoy para firmar las escrituras y cerrar la operación.

En rueda de prensa, el presidente de CRIA, Rafael Gómez Arribas, explicó que la firma de las escrituras no había sipo posible al no contar con el apoyo económico suficiente y por la falta de licencias necesarias para poder operar. El plazo dado por el juez se ha consumido "sin encontrar a tiempo la financiación suficiente para pagarla".

Y ha reconocido que desde septiembre tenían firmada y acordada "en términos intencionales" con un fondo institucional inglés la financiación, que no ha llegado, a pesar de que incluso había contratos por medio que finalmente no se han firmado. Gómez Arribas ha señalado que este fondo inglés ha tenido, en los dos últimos días de la operación un "comportamiento extraño" que ellos no se explican.

En su opinión, el único motivo que les ha podido llevar a dejar de apostar por la operación es que transcurrido tanto tiempo, hayan pensado que "la rentabilidad de la inversión que iban a hacer no era la esperada hace nueve meses, o que no tenía la garantía que esperaban, pero, el hecho es que no han comparecido a pesar de estar convocados a la compra-venta".

El presidente de CRIA ha anunciado que mandarán un escrito al juez insistiendo en que están dispuestos a pagar el dinero que deben, hasta llegar a los 50 millones, para hacerse con la infraestructura.

Y ha lamentado que el resultado de la compra-venta del aeropuerto haya sido este, porque, "no era" lo que buscaban tras "haber invertido casi 7 millones de euros y dos años de trabajo".

Dos prórrogas judiciales

En el último auto el juez Carmelo Ordóñez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real y de lo Mercantil, ya alertaba de que si no se pagaban los 58 millones de euros que quedaban por abonar y se firmaban las escrituras, CRIA perdería lo aportado hasta el momento -unos siete millones de euros del aval y de los gastos de mantenimiento de la infraestructura durante dos años-.

Avisaba el juez que, en el caso de no producirse el pago, "se dará por finalizado el proceso de venta actual con la pérdida de todas las cantidades entregadas por la compradora y la consiguiente obligación de pago de las cantidades que se adeudan a esa fecha la compradora".

En su momento, la empresa aseguró que el retraso se había debido a "cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo en las transacciones internacionales y la coincidencia de las fechas festivas", lo que les llevó, de común acuerdo con la administración concursal del aeropuerto, a pedir al juez esa segunda ampliación el pasado 18 de marzo.

