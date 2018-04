330 43

LEGO® Education y FIRST® presentan sets de temática espacial para el nuevo FIRST LEGO League Jr. y la temporada FIRST LEGO League

19/04/2018 - 10:30

LEGO® Education y FIRST presentaron, durante el FIRST® Championship celebrado en Houston, dos nuevos sets espaciales exclusivos que servirán de inspiración a los participantes en la temporada 2018-2019 de FIRST® LEGO® League Jr. y FIRST® LEGO® League. Los programas de la nueva temporada, para los que se ha elegido la temática «MISSION MOON℠» e «INTO ORBIT℠», fomentarán el desarrollo de la curiosidad de los estudiantes sobre la exploración del espacio y los descubrimientos científicos. Todo ello mientras desarrollan sus habilidades y su experiencia en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Se encargará a los estudiantes la tarea de superar un desafío espacial diseñado en colaboración con astronautas y expertos en el espacio; para ello, utilizarán diversas soluciones de LEGO Education, entre ellas el set de inspiración exclusivo de temática espacial para FIRST LEGO League Jr. y el set de desafío para FIRST LEGO League, LEGO Education WeDo 2.0 o LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.

«En LEGO Education creemos que las habilidades que se estimulan usando programas de desarrollo divertidos, como los que creamos en FIRST, enseñarán a nuestros hijos que cualquiera puede liberar su potencial para innovar», afirmó Esben Stærk Jørgensen, presidente de LEGO Education. «Estamos deseando ver qué proyectos FIRST LEGO League Jr. y FIRST LEGO League crean niños de todo el planeta empleando las soluciones de LEGO Education y los nuevos materiales MISSION MOON℠e INTO ORBIT℠».

«Coincidiendo con la celebración del 20º aniversario de FIRST LEGO League, nos alegra retomar nuestra temática inaugural, la temática espacial», comentó Kim Wierman, director de programas de FIRST. «Nuestros primeros participantes ven ahora cómo sus propios hijos participan de la diversión y los descubrimientos del aprendizaje CTIM».

LEGO Education y FIRST fomentan el interés y la participación de los jóvenes en áreas científicas y tecnológicas

LEGO Education ofrece un aprendizaje práctico que permite que todos los estudiantes tengan éxito. FIRST es una organización internacional sin ánimo de lucro para educación primaria y secundaria que se fundó con el objetivo de alimentar el interés y la participación de los jóvenes en las áreas de ciencia y tecnología. Gracias a su asociación, niños con edades comprendidas entre los 6 y 16* años encuentran soluciones para problemas del mundo real mediante innovadoras herramientas de aprendizaje práctico y desafíos temáticos.

El desafío MISSION MOONSM de la temporada 2018-2019 de FIRST LEGO League Jr. contará con la participación de más de 86.000 niños, de 6 a 10* años de edad, de 41 países. Los equipos emplearán el set de inspiración anual para construir un modelo partiendo del desafío y utilizarán LEGO® Education WeDo 2.0 para programar su movimiento.

El desafío INTO ORBITSM de la temporada 2018-2019 de FIRST LEGO League contará con más de 280.000 niños, de entre 9 y 16* años, de unos 90 países. Deberán explorar, rebatir e innovar en el difícil ámbito espacial. Los equipos diseñarán, construirán y programarán un robot LEGO® MINDSTORMS® para que lleve a cabo una serie de misiones relacionadas con el espacio en un campo de juego. También deberán identificar un problema, investigar sobre él y diseñar una solución innovadora para el mismo.

Los equipos FIRST se guían por los valores esenciales de FIRST, que destacan el trabajo en equipo, los descubrimientos y la diversión. El trabajo de carácter repetitivo que se requiere a lo largo de la temporada sirve de introducción al proceso de diseño de la ingeniería. Si desea más información sobre FIRST, incluidas FIRST LEGO League Jr. y FIRST LEGO League, visite www.firstinspires.org

(*las edades varían en función de cada país)

Acerca de LEGO Education

LEGO Education ofrece experiencias de aprendizaje práctico y soluciones docentes basadas en el sistema de ladrillos de LEGO. Nuestras soluciones favorecen el éxito de todos los alumnos, animándolos a convertirse en estudiantes activos y colaboradores, fomentando el desarrollo de habilidades para futuros desafíos y generando una mentalidad positiva respecto al aprendizaje.

LEGO y el logo de LEGO son marcas registradas de LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

