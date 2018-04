330 43

CrowdStrike fortalece y amplía sus alianzas con grandes empresas tecnológicas

18/04/2018 - 12:50

CrowdStrike ® Inc., líder en protección de punto final proporcionada a través de la nube, ha anunciado la ampliación y expansión de su programa Elevate Partner Program, basado en alianzas tecnológicas estratégicas, al tiempo que la plataforma API abierta basada en la nube CrowdStrike Falcon® se convierte en una capacidad de protección de punto final fundamental para el paquete de soluciones de seguridad empresarial.

Hoy en día, la piratería informática es cada vez más virulenta y sofisticada y los atacantes están constantemente mejorando sus técnicas y habilidades para eludir las defensas antivirus tradicionales. Al mismo tiempo, las empresas buscan proteger a un número cada vez mayor de personal móvil sin obstaculizar su productividad y conectividad. Con la exclusiva plataforma CrowdStrike Falcon diseñada para la nube, los líderes tecnológicos son capaces de hacer frente a estas tendencias a través de API abiertas, tecnologías integradas y la implementación de capacidades comunes.

"CrowdStrike está encantado de ser el socio de ciberseguridad al que acuden los líderes tecnológicos por sus capacidades de seguridad de próxima generación", afirma Matthew Polly, vicepresidente mundial de desarrollo de negocios y canales de CrowdStrike. "En la actualidad, nuestra red de socios ofrece las soluciones, inteligencia, servicios y experiencia de seguridad necesarios para una arquitectura de seguridad de cliente resistente que les permita esquivar las amenazas a las que se enfrentan diariamente las organizaciones enfrentan diariamente."

CrowdStrike se une al soporte para VMware Workspace ONE Trust Network

Con el soporte de CrowdStrike para VMware Workspace ONE Trust Network, los clientes mutuos podrán asegurar perfectamente su espacio de trabajo digital y establecer un enfoque de seguridad proactivo creado para las amenazas actuales. Como parte del enfoque Workspace ONE Trust Network, las capacidades de respuesta y detección de punto final (EDR en sus siglas en inglés) y antivirus de próxima generación de CrowdStrike Falcon se pueden implementar en espacios de trabajo digitales de VMware para aislar, repara y recuperarse de ataques avanzados. La combinación de CrowdStrike Intelligence con VMware Workspace ONE permite detecciones de indicador de compromiso (IOC en sus siglas en inglés) en todos los puntos finales. Este enfoque, en combinación con la implementación del agente ligero de CrowdStrike, previene y detecta amenazas avanzadas. Ofrece una remediación automatizada avanzada y proporciona visibilidad, prevención, detección y reparación de todo lo que abarcan las amenazas avanzadas de espacio de trabajo digital.

"En el entorno de trabajo digital actual, la detección proactiva y la remediación automatizada son esenciales para mejorar la postura de seguridad en un entorno de TI en constante cambio", comenta Dave Grant, vicepresidente de marketing de productos de informática de usuarios finales de VMware. "La plataforma en la nube de próxima generación de CrowdStrike, junto con la solución Worksoace ONE impulsada por inteligencia ofrecen a nuestros clientes mutuos una prevención y detección las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año mediante inteligencia utilizable para identificar rápidamente y reparar el comportamiento malicioso", añade Grant.

Google elige CrowdStrike Falcon para mejorar la cartera de seguridad en la nube

CrowdStrike se ha asociado con Google Cloud para ayudar a proteger los datos de los clientes, las aplicaciones y las instancias virtuales en la Google Cloud Platform (GCP). Los clientes pueden implementar fácilmente sensores Falcon en puntos finales alojados en Google Cloud o en un entorno en la nube híbrida para obtener visibilidad inmediata y protección contra amenazas. Cuantos más datos migren los clientes a GCP, más se podrán beneficiar de la velocidad incomparable de despliegue y facilidad de uso de CrowdStrike Falcon. Además, CrowdStrike es el único socio de protección de puntos finales seleccionado para construir la integración con el Google's Security Command Center (Alpha) lanzado en marzo, que proporciona detección en tiempo real de las amenazas originadas en el punto final.

"Ahora más que nunca, la nube es el lugar al que están acudiendo cada vez más empresas para proteger sus datos y mantener su seguridad", explica Andy Chang, director senior de producto de Google Cloud. Con el Cloud Security Command Center, ayudamos a los equipos de seguridad a recopilar datos, identificar amenazas y actuar rápidamente sobre los riesgos asociados con las aplicaciones y los datos. Al trabajar con líderes de la industria como CrowdStrike, ofrecemos a nuestros clientes las capacidades que necesitan para estar a la altura de los actuales desafíos de seguridad que se están desarrollando", sigue Chang.

CrowdStrike amplía su colaboración con Splunk mediante la integración con el Adaptive Response Framework de Splunk

CrowdStrike forma parte ahora del programa de alianza técnica de Splunk que ofrece una solución que integra la protección de punto final e inteligencia de amenazas de próxima generación de CrowdStrike con Splunk® Enterprise Security (ES), para prevenir, detectar y combatir las amenazas en tiempo real. La infraestructura de CrowdStrike basada totalmente en la nube permite un rápido despliegue con una mayor escalabilidad, lo que ofrece un marco coherente para el análisis de amenazas, la respuesta ante incidentes y la prevención. CrowdStrike ha desarrollado recientemente integraciones con Splunk, incluida una aplicación de CrowdStrike para Splunk que ayuda a los clientes comunes a optimizar su acción basándose en la iniciativa Adaptive Response de Splunk para acelerar la recuperación y un complemento de Falcon Intelligence que permite a los clientes indexar varios IOC de CrowdStrike directamente en Splunk ES.

"Es más importante que nunca que la comunidad de seguridad aborde conjuntamente las amenazas de seguridad cada vez más sofisticadas", afirma Haiyan Song, vicepresidente sénior y director general de mercados de seguridad de Splunk. "La iniciativa Adaptive Response de Splunk ofrece a nuestros clientes comunes la capacidad de aumentar sus capacidades de respuesta para ayudarles, en última instancia, a acelerar la detección y respuesta de ante amenazas", concluye Song.

CrowdStrike y ForeScout anuncian una importante integración tecnológica

CrowdStrike y ForeScout ofrecen a sus clientes comunes una solución completa de seguridad de punto final y de red que incluye una completa visibilidad, detección de amenazas y respuesta de seguridad. Trabajando conjuntamente, las empresas facilitan que las organizaciones puedan hacer frente a amenazas de seguridad en todo el espectro de amenazas, especialmente a medida que las redes ampliadas y los dispositivos conectados a redes tienen cada vez más presencia en sectores como atención sanitaria y organismos gubernamentales. La colaboración entre estas dos empresas líderes en seguridad cibernética proporciona a sus clientes comunes una mayor visibilidad y capacidades avanzadas de análisis de amenazas para protegerse de actividades maliciosas. Esta integración tecnológica permite a las organizaciones una mejor cobertura por el agente CrowdStrike Falcon y optimiza la herramienta de detección de amenazas para identificar y corregir ataques que puedan afectar a todo tipo de dispositivos y a todos los niveles de redes.

"Muchos clientes necesitan garantizar la seguridad en un entorno de dispositivos conectados en permanente en evolución, incluidos los dispositivos móviles y el Internet de las cosas (IdC); CrowdStrike y ForeScout ofrecen una combinación de vanguardia para hacer frente a las amenazas en toda la empresa", comenta Pedro Abreu, director de estrategia de ForeScout. "Esta solución integrada ayuda a nuestros clientes comunes a protegerse más eficazmente de la actividad maliciosa a través de una amplia visibilidad, una detección global de amenazas y un mayor control, al tiempo que gestiona perfectamente la seguridad de la red y de los puntos finales", añade Abreu.

ServiceNow® se asocia con CrowdStrike para una seguridad integral

CrowdStrike y ServiceNow unen seguridad y TI para ayudar a los equipos del centro de operaciones de seguridad (SOC en sus siglas en inglés) a acelerar los diagnósticos, la priorización y la corrección de amenazas. La integración de CrowdStrike Intelligence y Falcon implica el enriquecimiento de datos y la entrada de inteligencia operacional para incidentes de seguridad y eventos observables relacionados. Estas capacidades, combinadas con la automatización de flujos de trabajo de ServiceNow, proporcionan un motor de respuesta de seguridad estructurado. Los clientes pueden beneficiarse ahora de una visión más integral de los orígenes de una amenaza, permitiendo evaluaciones de riesgo más precisas, a fin de un realizar un análisis rápido y exhaustivo de los puntos finales. Las aplicaciones de punto final de CrowdStrike Falcon ya están disponibles en la tienda ServiceNow.

"CrowdStrike tiene poderosas capacidades de detección, protección y respuesta ante amenazas y ServiceNow Security Operations aporta una capacidad operacional en estas capacidades", afirma Odin Olson, director senior de desarrollo de negocios de la división de negocio de seguridad de ServiceNow. "Con flujos de trabajo repetibles integrados en ServiceNow, los equipos de seguridad y TI han compartido la visibilidad del proceso y pueden aprovechar al máximo la tecnología de CrowdStrike para reducir el riesgo", concluye Olson.

El ecosistema de CrowdStrike proporciona soluciones, servicios y experiencia de seguridad para detener intrusiones

Estos nuevos desarrollos refuerzan el robusto ecosistema Elevate Partner de CrowdStrike, incluidos, entre otros, alianzas con Anomali, AWS, BluVector, Demisto, E8 Security (ahora parte de VMware), Exabeam, IBM Security, Infoblox, Microfocus, Phantom, Sumo Logic, Swimlane, ThreatConnect, ThreatQuotient y Vectra Networks.

Acerca de CrowdStrike®

CrowdStrike es líder en protección del punto final en la nube. Sacando partido a la inteligencia artificial (IA), la plataforma Falcon® de CrowdStrike ofrece visibilidad y protección instantáneas en toda la empresa y evita los ataques a los puntos finales dentro o fuera de la red. CrowdStrike Falcon se despliega en minutos para ofrecer inteligencia procesable y protección en tiempo real desde el primer día. Unifica a la perfección la próxima generación de sistemas audiovisuales con la mejor detección y respuesta de puntos finales, respaldada por la Su infraestructura en la nube y su arquitectura de agente único eliminan la complejidad y añaden escalabilidad, capacidad de gestión y velocidad.

CrowdStrike Falcon protege a los clientes contra todos los tipos de ciberataques, empleando una sofisticada prevención de amenazas basada en IA e Indicadores de Ataque (IOA) sin firma, para detener amenazas conocidas y desconocidas en tiempo real. Impulsada por CrowdStrike Threat Graph™, Falcon correlaciona instantáneamente más de 100 000 millones de eventos de seguridad al día de todo el mundo, para prevenir y detectar inmediatamente las amenazas.

La historia sobre cómo Falcon ha redefinido la protección de puntos finales es interminable, pero hay una cosa que sí debe recordar sobre CrowdStrike: detenemos las infracciones.

