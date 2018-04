'Luz verde' a Madrid Nuevo Norte con un 20% menos de viviendas

La nueva 'Operación Chamartín' contempla 10.510 casas y un recorte del 6% de la edificabilidadTras este acuerdo se inician los trámites para que el proyecto se apruebe a finales de este año

El desenlace de la conocida históricamente como Operación Chamartín está cada vez más cerca, pero de nuevo, para dar un paso al frente, la promotora del proyecto DCN (Distrito Castellana Norte) ha tenido que ceder en un recorte de edificabilidad que afecta también al número de viviendas. El nuevo acuerdo comprende el desarrollo de 10.510 viviendas, frente a las 11.000 que se pactaron en julio del año pasado, cuando el Ayuntamiento de Madrid tomó las riendas del proyecto, que pasó a ser entonces de iniciativa pública.

Estas cifras quedan muy lejos de las más de 17.000 viviendas que planteaba el plan que fue aprobado durante el mandato de Ana Botella y en el que la edificabilidad era de 3,37 millones de metros cuadrados. Concretamente, el número de viviendas se ha recortado un 20 por ciento desde ese primer acuerdo -en 6.500 unidades-. Finalmente, el ámbito de actuación tendrá una edificabilidad total de 2.662.500 metros cuadrados, lo que supone un recorte del 6 por ciento, unos 180.000 metros cuadrados, respecto al pacto que se selló hace apenas nueve meses (ver gráfico).

Este nuevo acuerdo se formalizó el lunes, cuando DCN, participada por BBVA y Sanjose, registró la documentación para que se pueda iniciar la tramitación administrativa que conllevará una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid. Así lo confirmó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que considera este avance como "un paso muy importante para Madrid y para el conjunto del país". Durante su intervención en los Desayunos de Europa Press, el titular de Fomento destacó que "nos encontramos en un momento especial y de trascendencia histórica. Todavía queda trabajo por delante, pero ni Madrid ni España pueden perder esta oportunidad y estoy convencido de que ese respaldo unámine de los partidos se va a mantener".

Tras 25 años de bloqueo al que será el mayor desarrollo urbanístico de la capital española, este nuevo acuerdo podría propiciar la luz verde definitiva a este proyecto antes de que acabe el año. Por tanto, se inicia ahora un periodo de tramitaciones que deberá acelerarse lo máximo posible para que pueda darse el siguiente paso en tiempo y forma: la aprobación inicial de la MPGOU por la Junta de Gobierno en julio de 2018. Tras la información pública y la aprobación provisional por el Pleno Municipal, la documentación se remitirá a la Comunidad de Madrid para su visto bueno definitivo.

DCN: "no es suficiente"

Tras varios intentos fallidos desde que en 1993 se planteara el proyecto, la promotora no quiere avanzar acontecimientos. Así, el presidente de DCN, Juan Béjar, destacó en declaraciones a Ep, que el acuerdo es "bueno" y se trata de "un paso más" para avanzar en el proyecto, pero todavía "no es suficiente", ya que se debe acometer la aprobación administrativa "lo antes posible" y sobre todo "preservar el consenso político" alcanzado sobre el proyecto. Por ello, considera que los plazos para aprobar el proyecto y después comenzar las obras "no tiene que ser una preocupación, sino una ocupación" y espera que el visto bueno al proyecto sea rápido, aunque no hay un "deadline" que "suponga ningún riesgo porque hay consenso político total".

El presidente de DCN ha quitado importancia al recorte en el número de viviendas, que se ha hecho "para encajar los intereses de todas las partes".

La noticia de este acuerdo ha sido muy bien recibida en el mercado y se ha reflejado especialmente en la cotización de Sanjose, que tiene una participación del 25 por ciento en el proyecto. Así, los títulos de la compañía que preside Jacinto Rey llegaron a dispararse hasta un 19,7 por ciento en bolsa durante la jornada de ayer, marcando un precio máximo de 4,36 euros frente al de 3,64 euros al que cerraron en la víspera.

Finalmente, la cotización de las acciones del grupo de construcción se moderó, de forma que concluyeron la jornada por debajo de la cota de los 4 euros. En concreto, cerraron a 3,81 euros, con una ganancia del 4,67 por ciento.

Por otro lado, la cotización del socio mayoritario BBVA (con el 75 por ciento del proyecto), no registró excesivas variaciones, saldando la sesión de bolsa con un leve descenso del 0,2 por ciento, en 6,401 euros por acción.

Estación de Chamartín

En el nuevo plan, la Estación de Chamartín se va a convertir "en el eje estructurante" de todo el proyecto, según explicó De la Serna, que asegura que "será el verdadero motor" del nuevo centro de negocios y de este desarrollo con el que se "pretende atender y satisfacer las necesidades de la población residente en los distritos de Fuencarral, Las Tablas y el norte de Chamartín, mejorar sus espacios públicos, fomentar la movilidad ciclista y peatonal y fortalecer el transporte público, conectando transversalmente la Corona Norte".

Chamartín se convertirá en la mayor estación de Madrid. "Estará mejor integrada en la estructura urbana, poniendo en valor su carácter de gran intercambiador metropolitano". Concretamente, el ámbito de la nueva estación tendrá una superficie de 236.324 metros cuadrados en la que estarán comprendidos el edificio de la estación y cuatro fachadas urbanas, garantizándose viales de acceso para peatones y todos los medios de transporte. La nueva estación se desarrollará por fases para garantizar los servicios ferroviarios de la misma durante las obras.

En la nueva parcela se ubicarán, además de todos los servicios ferroviarios existentes de cercanías, media distancia y AVE, los correspondientes a las nuevas líneas de Alta Velocidad.

Al sur de la M-30, el uso mayoritario será terciario de oficinas con 1.220.000 metros cuadrados, muy vinculado a la propia estación de Chamartín, donde se contemplan dentro de la misma 180.000 metros cuadrados de oficinas, siendo ésta una de las novedades del nuevo acuerdo, ya que la edificabilidad se ha aumentado en torno a la estación. Los 1.040.000 metros cuadrados se destinarán al Gran Centro de Negocios que convivirá con el uso residencial, habiendo una presencia complementaria de viviendas (260.000 metros cuadrados).

En la parte norte del proyecto el uso mayoritario será residencial, dividiéndose en dos zonas. Por un lado, Fuencarral-Malmea-Tres Olivos, con 715.030 metros cuadrados (7.150 viviendas) y, por otro, Las Tablas, con 75.700 metros cuadrados (757 viviendas).

Esta zona también contará con presencia localizada de actividad económica, 251.225 metros cuadrados en Fuencarral-Malmea-Tres Olivos y 140.610 metros cuadrados en la zona de Las Tablas, "como extensión natural de las áreas ya existentes (Valverde, carretera industrial de Burgos) dando continuidad a la actividad económica del centro de negocios en la zona de Malmea", explican desde Fomento. ?

El Ministerio ha explicado en una nota que el objetivo de Madrid Nuevo Norte es "desarrollar algo distinto, específico y potencialmente atractivo para Madrid, creando un potente centro de actividad terciaria que incrementará en algo más de un millón de metros cuadrados la oferta de oficinas de máxima calidad en el CBD (Central Business District) de Madrid".

"Al actualizar las previsiones de necesidad de suelo para las actividades económicas a través de la consolidación de un gran Centro de Negocios en el entorno de la estación de Chamartín, también se ha potenciado la vivienda y otras actividades económicas a corto y medio plazo en los distritos de la corona norte".

La aprobación definitiva de este acuerdo, que acaban de sellar el Ministerio de Fomento, a través de Adif, el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Distrito Castellana Norte (DCN), supondrá una bomba de oxígeno para el mercado inmobiliario de la ciudad, que se aproxima de forma cada vez más peligrosa a las cifras registradas en los momentos previos al estallido de la burbuja. Así, una de las principales quejas del sector promotor es la inactividad de la Administración para el desarrollo de nuevos suelos, que genera una importante escasez de terrenos y subidas de precios.

