Matthew Mellon muere a los 53 años: así era el heredero bancario que se hizo millonario con las criptomonedas

Estuvo casado con Tamara Mellon, la fundadora de Jimmy Choo

Tenía una fuerte adicción a OxyContin, un analgésico opiáceo

Su inversión en monedas virtuales llegó a valer 1.000 millones

Matthew Mellon y su última mujer Nicole Mellon. | Getty Images

El heredero millonario Matthew Mellon ha fallecido a los 53 años en Cancún (México). El estadounidense se encontraba en un centro de rehabilitación por su adicción a OxyContin, un analgésico opiáceo. Inversor de criptomonedas, descendiente de la dinastía Mellon y Drexel, exmarido de la fundadora de Jimmy Choo... así era Matthew Mellon.

Su primo, Peter Stephaich, ha sido el encargado de confirmar la muerte de Mellon, pero sin ofrecer muchos detalles. "La familia pide que se respete su privacidad en este momento tan doloroso", reza el comunicado oficial. En este sentido, los medios estadounidenses recuerdan que el empresario llevaba tiempo enganchado al opiáceo.

En una entrevista en 2016 al sitio estadounidense Page Six, el propio Mellon culpaba a los médicos de su adicción después de que años atrás le recetasen el analgésico por una dolorosa lesión de surf. Desde entonces, reconocía el empresario, había llegado a gastarse unos 100.000 dólares al mes en tratamientos de desintoxicación.

Consciente de su adicción, esta personalidad de la jet set aseguraba que "OxyContin es como la heroína legal. Debe ser prohibida". "Los médicos siguen haciendo recetas como si fueran smarties. Es muy irresponsable", lamentó por aquel entonces. Lo cierto es que, Mellon también arrastraba un trastorno bipolar heredado de su padre, que se suicidó cuando él tenía 18 años.

El ya fallecido pertenecía a la familia de los Mellon (del Bank of New York Mellon) y de los Drexel (del banco de inversión Drexel Burnham Lambert). Su padre fue el banquero Karl Mellon, sucesor de Thomas Alexander Mellon, fundador del Bank of New York Mellon, mientras que su madre, Anne Stoke, también era descendiente de Anthony Joseph Drexel.

Sin embargo, su salto a la alta sociedad vendría de la mano de Tamara Mellon, la fundadora de la exclusiva marca Jimmy Choo, con la que se casó en el 2000. Tras un difícil divorcio, que acabó en los juzgados por acusaciones de espionaje, el millonario volvió a saltar a la palestra por sus inversiones en criptomonedas.

Según recoge Forbes, Mellon convirtió un desembolso de dos millones de dólares en monedas virtuales en una inversión que llegó a alcanzar un valor de mercado de 1.000 millones de dólares. "Mi familia pensó que me estaba volviendo loco, pero sabía que iba a ganar", señaló a Forbes.

Ahora deja tres hijos (Force, Olympia y Minty), uno del matrimonio con Tamara y otros dos con la diseñadora Nicole Hanley, con la que se se casó en 2006 y se divorció en 2016.

PUBLICIDAD