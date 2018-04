Manuel Robledo: "Comess va a lanzar tres cadenas: una de pizzas y dos de hamburguesas"

Lizarrán es uno de los sitios más guarros que he visto en mi vida. Y no sólo lo digo por los pelos en la comida que alguna vez se deslizan, ni sólo lo digo por esas aceitunas y cacauetes sobrantes que devuelven al bote para después de ser manoseados servir al siguiente cliente, ni por ese ese escupir, sí escupir, los camareros en los vasos de los clientes que no son de su agrado. Lizarran y la fábrica de Donuts que tuve la desgracia de tener que visitar son los dos sitios mas guarros que he visto en mi vida.