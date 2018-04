330 43

Inauguración del Queen Elizabeth 2 en Dubái

16/04/2018 - 15:20

El Queen Elizabeth 2 (QE2) abrirá sus puertas al público el 18 de abril tras la elevada expectación internacional suscitada.

PCFC Hotels – parte de Ports, Customs and Free Zones Corporation del gobierno de Dubái – ha reinventado el legendario buque como el último destino turístico de visita obligada, en una ciudad reconocida por sus atracciones mundiales.

La famosa línea de cruceros, con una historia de más de cinco décadas, está ahora atracada permanentemente en Mine Rashid, donde se develarán sus lugares de restauración, alojamiento y entretenimiento. Su apertura marca la primera fase – un prelanzamiento – de varias etapas en las que los segmentos del crucero se irán abriendo y presentando para una experiencia única que capturará la grandiosidad del barco en sus 40 años de servicio. En esta primera fase, se dará la bienvenida a los pasajeros a bordo para que experimenten una selección de habitaciones y suites bellamente restauradas y descubrir 5 de los 13 restaurantes y bares planeados y explorar su rica historia en la exposición de patrimonio del QE2 adyacente.

Hamza Mustafa, CEO de PCFC Hotels, ha comentado: "La apertura final de QE2 es un sueño hecho realidad para mi equipo y para mí. Es uno de los proyectos más esperados de Dubái y sabemos que muchas personas van a estar muy emocionadas de ver el barco por primera vez, o de retroceder en el tiempo a bordo del buque que creó tantos recuerdos maravillosos durante sus 40 años en el mar", añade Mustafa.

Y sigue: "Estamos especialmente agradecidos con nuestro presidente, el Sultán Ahmed Bin Sulayem, cuya visión y determinación para ofrecer al barco una segunda vida se han materializado. Su pasión por el Queen Elizabeth 2 y todo lo que representa supone que podrá seguir ofreciendo toda la grandeza que la distinguió, con una ubicación especial en el corazón de Mina Rashid, en Dubái".

Y concluye, Mustafa: "Hemos dedicado más de 2,7 millones de horas de trabajo a transformar este legendario crucero transoceánico en el destino turístico polifacético que es en la actualidad y me siento muy orgullosos de su reintroducción en el mundo en su siguiente fase de su célebre viaje. Ha sido un honor trabajar en este maravilloso proyecto y ayudar a garantizar que nuestra querida Señora está a la altura de su nuevo eslogan: aún haciendo historia".

El hotel de 13 plantas ha recobrado su antiguo esplendor tras la restauración –manteniendo sus más queridos diseños interiores, como los muebles de época, las pinturas de renombre y recuerdos famosos. Las ventanas originales de ojo de buey aún añaden una sensación marítima en las atractivas habitaciones modernizadas y varios de sus restaurantes originales han conservado los mismos nombres y decoración que sus años anteriores. Preservando ampliamente sus elementos auténticos, el barco ha sido completamente equipado con la tecnología más avanzada.

Junto al vestíbulo del hotel se encuentra la exposición QE2, un museo interactivo que presenta al QE2 durante los años 60, cuando era pionera en diseño, tecnología y estilo de vida (palabras a menudo utilizadas para describir la ciudad en la que actualmente está ubicado).

Desde pequeñas pero bonitas habitaciones tipo "cabina", a partir de 17m², a las Royal Suites de 76m² que pertenecieron a la propia Reina, el QE2 ofrecerá una selección de 13 categorías de habitaciones y suites que podrán disfrutar los pasajeros.

Las joyas de la corona del QE2 son las dos Royal Suites con los nombres de la madre y la abuela de la Reina. Estas suites ofrecen una terraza privada, un invernadero y un cenador, así como un dormitorio de lujo. Las suites incluyen unos servicios personales muy personalizados para aquellos que las reserven, solo con invitación.

Durante el prelanzamiento del QE2, los pasajeros podrán probar algunos de los restaurantes originales del barco, como The Chart Room, un sofisticado e histórico salón y bar; The Golden Lion, un pub inglés tradicional y seguramente uno de los más antiguos de Dubái; The Pavilion, un restaurante familiar con una amplia terraza con vistas al puerto deportivo; Lido, el restaurante del hotel, abierto todo el día; The Grand Lounge, un salón de estilo cabaret con un programa de entretenimiento semanal; y el Yacht Club, una versión elegante del antiguo local, así como un panorama único del tradicional té de la tarde.

El restaurante insignia del hotel es The Queens Grill, que ofrece una refinada selección de la exquisita gastronomía británica, así como un menú degustación que recrea una selección clásica de platos de 1969.

El QE2 alberga una serie de espacios únicos dedicados a eventos y salas de reuniones, entre los que destaca The Queen´s Room, un inigualable salón de baile sin parangón en la ciudad.

La gran inauguración del QE2 tendrá lugar en octubre de 2018.

www.qe2.com

Una breve historia

El 20 de septiembre de 1967, la reina Isabel dio nombre al QE2 después de que su madre, en compañía del príncipe Felipe y 30.000 espectadores, arribara al astillero de John Brown, en Clydebank (Escocia). El 2 de mayo de 1969, hizo su primer viaje transatlántico.

A lo largo de su vida, el QE2 completaría 1.400 viajes, navegaría unas 6 millones de millas náuticas y sería un amable anfitrión para casi 2,5 millones de pasajeros. Completaría 25 giras por todo el mundo y, pasados 39 años, se jubilaría en 2008 para asentarse en Dubái como una preciada y prestigiosa atracción.

*Fuente: AETOSWire

