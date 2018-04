El AVE avanza a medio gas: Fomento solo invirtió en 2017 el 57% de lo prometido

Qué no, que no, que este es el juguetito caro de los políticos que pagamos entre todos, mientras en algunos sitios con redes tercemundistas, para cuando una red de mercancías modernas? Dejense de ir en un Mercedes y utilicemos los más modestos al alcance de todos que es lo que nos podemos permitir, no de presumir de tacón alto y pisar con el contrafuerte.