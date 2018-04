El 'holding' europeo de McDonald's gana 9.334 millones y tributa el 0,03%

Yo me vanaglorio de jamás haber entrado en ningún Magdonal, burger king, starturb o como se diga, ni leches semejantes y mis hijos lo mismo al menos conmigo. Iran alguna vez pero te aseguro que no están todo el dia ahi metidos. Es una vergüenza que vayamos a esos sitios donde no pagan impuestos pagan sueldos de mierda, vamos que cada vez que entramos en un sitio de esos nos estamos pegando un tiro en el pie asi de sencillo. Habiendo buenos bares, cafeterías, cervecerías, sidrerias, etc que necesidad hay de esas cosas y mucho menos de educar a nuestros hijos a ir a esos sitios. NOS ESTAMOS PEGANDO UN TIRO EN EL PIE ASI DE SENCILLO CADA VEZ QUE ENTRAMOS EN UN SITIO DE ESOS