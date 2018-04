Pedro Sánchez asegura que el impuesto a la banca es "un rescate por un rescate"

Pedro Sánchez, ha insistido en Cartes (Cantabria “ha reclamado la necesidad de recuperar el Pacto de Toledo para asegurar el futuro del sistema de pensiones, pues considera que el país tiene los recursos suficientes para mantener el actual modelo contributivo”



MANTENER EL MODELO ACTUAL CONTRIBUTIVO, el contributivo.



El problema es el CALCULO DE LA BASE REGULADORA DE LA PENSION.-



DON PEDRO, en Alemania-Tasa Sustitucion o Mochila Austriaca o Base Reguladora=Vida Laboral Real.



Este es el problema, ya sé que no lo quieren ENTENDER o no les interesa, pero:



En España la Tasa de Sustitucion es 83 % de los ULTIMOS SALARIOS.



En Alemaniua la Tasa Sustitucion es 37 % de los ULTIMOS SALARIOS,



Este es el PROBLEMA DE LA RUINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, los pensionistas COBRAN UN 45 % MAS DE LO PAGADO.



Ya sé que UGT, CC.OO y el PSOE no quieren entender esto, pero es lo que hay.



Los HOMBRES DE NEGRO en Grecia bajaron las PENSIONES el 30/40 % exactamente esta cantidad.



Otra cosa ¿Cómo PREJUBILADIS 50/55 años COBRAN LA PENSION MAXIMA?



Estos, como dijo CELIA VILLALOBOS, ESTAN MAS AÑOS COBRANDO QUE TRABAJANDO ¿Cómo se paga?