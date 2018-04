El Impuesto de Sociedades es el único que recauda menos que antes de la crisis

Resulta llamativo que los ingresos por Sociedades sean prácticamente la mitad que los previos a crisis, muy curioso porque es cierto que se ha destruido tejido empresarial pero no es menos cierto que los beneficios de las empresas están en la mayor parte de los casos iguales o por encima de 2007. Esto no se entiende, salvo que la presión fiscal a empresas sea menor, que va a ser esta, esta claro mientras que se les llena la boca de decir que bajan IRPF con las dos manos van quitando la practica totalidad de las deducciones importantes de la Renta y subiendo indirectos con lo cual la mentira esta servida. No pagamos menos impuestos la clase media trabajadora de este país, ni mucho menos mas bien al contrario.