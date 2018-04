330 43

La OMS y UNICEF lanzan una guía para aumentar la lactancia en los centros de salud

12/04/2018 - 11:33

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han lanzado la guía 'Los Diez Pasos para una Lactancia Materna' con el objetivo de aumentar el apoyo a la lactancia materna en los centros de salud ya que, tal y como han recordado ambas organizaciones, amamantar a todos los bebés durante los primeros dos años salvaría cada año la vida de más de 820.000 niños menores de cinco años.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"La lactancia materna salva vidas. Sus beneficios ayudan a mantener a los bebés saludables en sus primeros días y hasta la edad adulta. No obstante, la lactancia materna requiere apoyo y orientación. Por ello, con estos pasos básicos, implementados correctamente, se podrá mejorar significativamente las tasas de lactancia materna en todo el mundo", ha dicho la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore.

La lactancia durante la primera hora después del nacimiento protege a los recién nacidos de las infecciones y salva vidas. Además, se ha comprobado que realizar esta práctica durante dos años mejora el coeficiente intelectual, el rendimiento escolar, reduce el número de ingresos hospitalarios en la edad adulta y, al mismo tiempo, el riesgo de que la madre padezca cáncer de mama.

"En muchos hospitales y regiones de todo el mundo, si un niño es o no ser amamantado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los hospitales no sólo están ahí para curar los males, sino también para promover la vida y garantizar que las personas puedan vivir con el máximo potencial sus vidas. Como parte de los impulsos de un país para lograr la cobertura sanitaria universal, no hay una forma mejor que garantizar los diez pasos para que la lactancia sea el estándar en la atención de las madres y sus bebés", ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En concreto, la nueva guía describe las principales medidas que los países deben realizar para proteger, promover y apoyar la lactancia materna en los centros que cuentan con servicio de maternidad. Además, destaca cómo los hospitales pueden llevar una política de lactancia materna, cuáles son las competencias del personal sanitario, la atención prenatal y postparto y, por ende, el apoyo a la lactancia materna.

Además, en el trabajo realizado por la OMS y UNICEF se recomienda el uso limitado de los productos que sustituyen a la leche materna, así como se informa sobre la alimentación receptiva, la forma en la que los padres deben utilizar los biberones y chupetes y se dan una serie de consejos para cuando la madre y el bebé son dados de alta.

