La patronal de Dia y Mercadona exige igualdad fiscal ante Amazon y Alibaba

Ignacio García Magarzo, director general de Asedas. Foto: Asedas.

El sector de la distribución comercial se une frente a Amazon y Alibaba. Si primero fue Anged, la patronal de las grandes superficies, la que reclamó un cambio de la normativa para poder competir en igualdad de condiciones frente a las grandes plataformas online, este miércoles fue Asedas, la organización que defiende los intereses de compañías Dia, Mercadona, Covirán o Ahorramás, la que tomó partido en el mismo sentido. El Congreso vota hoy si Amazon o Alibaba deben someterse a un mayor control fiscal

"Hay que reclamar condiciones de estabilidad y un marco regulatorio y fiscal que sea homogéneo para todos los operadores y las reglas del juego tienen que ser compartidas. Es un debate que se está dando ya en la Unión Europea y que tendrá que darse con más profundidad", ha asegurado el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo.

Lo que ha planteado en concreto Bruselas es imponer un impuesto del 3% a las empresas tecnológicas sobre sus ingresos reales en cada país. En el caso de Amazon esto supondría, tal y como informó elEconomista, que en lugar de pagar 2,8 millones por impuesto de Sociedades -la tasa abonada en conjunto por sus cuatro filiales en el país- debería tributar un total de casi 130 millones de euros. El problema de fondo es que Amazon declara la mayor parte de sus ingresos en Luxemburgo en lugar de hacerlo en cada uno de los países en los que opera. Así, en el caso español declara unas ventas de 110 millones, cuando según un estudio de la consultora de análisis de datos Netquest, en 2017 facturó en España 4.241 millones de euros.

Desde Asedas se restó importancia, sin embargo, al poder de Amazon o Aliexpress, la plataforma con la que opera el gigante chino Alibaba. Según un estudio presentado sobre el comercio online elaborado por la organización en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, se ha constatado un "muy escaso avance de las plataformas que no tienen una estructura física y que son puramente online".

En este sentido, María Puelles, doctora de la factultad, aseguró que úncamente el 1% de los consumidores analizados en la muestra confiesa comprar exclusivamente en operadores online, que no cuentan con tiendas físicas. "Estas plataformas están perdiendo un poco de fuerza, ya que las que más se están empleando son las que tienen tiendas físicas y online", destacó.

El director general de Asedas recalcó, por su parte, que el gran reto de las compañías para vender a través de Internet en el futuro tiene que ser la búsqueda de la sostenibilidad y la rentabilidad del negocio. En este sentido, insistió en que gran parte de los costes no se están repercutiendo actualmente y señaló que "o la venta online es rentable o no será sostenible". García Magarzo explicó que la gran competencia sigue estando en el precio, y señaló también, no obstante, que "el desarrollo del comercio por Internet es compatible en el futuro con el comercio de proximidad y no vemos que se pueda sustituir uno por otro".

