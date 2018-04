La alemana Aquila Capital redobla su apuesta por España: se lanza a la caza de naves logísticas

Espera invertir unos 400 millones en la Península Ibérica e Italia

Cree que el comercio 'online' tiene un mayor recorrido en estos países

El sector logístico se está convirtiendo en la 'niña bonita' del inmobiliario español. La apuesta de los fondos e inversores por este tipo de activos así lo demuestra, siendo Aquila Capital la última en sumarse a esta tendencia.

La empresa especializada en inversiones alternativas inicia ahora una nueva estrategia de inversión europea, que se centra en los inmuebles logísticos ubicados en España, Italia y Portugal. En total, se invertirán entre 350 y 400 millones de euros en propiedades de tipo core y core plus, que ostenten alquileres a largo plazo y estén ubicadas en centros logísticos seleccionados con gran demanda. La empresa espera generar rentabilidades del orden del 7 al 8 % (TIR) para los inversores.

"El diferencial de rentabilidad en el ámbito logístico entre Europa meridional y Europa central conforma el núcleo de nuestra estrategia. España, Italia y Portugal se encuentran en un ciclo de mercado anterior y no han experimentado todavía los mismos aumentos de valor y de alquiler de las superficies logísticas como, por ejemplo, Alemania y el Reino Unido. A modo de comparación, el mercado de comercio electrónico del sur de Europa ha tenido hasta la fecha una evolución relativamente lenta, por lo que ofrece todavía oportunidades atractivas", señala Michael Husung, Head Client Advisory Real Estate de Aquila Capital.

España, Italia y Portugal son mercados logísticos en auge. La estrategia de Aquila Capital radica ante todo en los centros logísticos nacionales, ubicados en Roma, Milán, Madrid, Barcelona y Lisboa. "Dichos emplazamientos logísticos son muy solicitados, cuentan con un posicionamiento sólido y están perfectamente conectados tanto con la estructura local como con la suprarregional" , explican desde la empresa. Asimismo, estos mercados logísticos registran unas cifras bajas de inmuebles vacíos y un potencial de crecimiento del alquiler por encima de la media.

Olaf Bruns, Head of Fund and Asset Management Real Estate de Aquila Capital, explica que la firma "no persigue deliberadamente un enfoque paneuropeo, sino uno que sea más bien diversificado. Nuestros especialistas en logística y nuestro equipo de inversión perfectamente conectado, establecido en Madrid, disponen de un excelente acceso al mercado y unos proyectos de inversión en curso muy atractivos".

Además de los centros de distribución acabados y los inmuebles de almacenamiento y transbordo, "resultan interesantes para nosotros las adquisiciones a plazo arrendadas, por lo que ya constan en nuestra relación de adquisiciones en curso", destaca.

En el marco de la nueva estrategia de inversión, Aquila Capital ampliará su volumen de operaciones inmobiliarias hasta finales de 2018, las cuales superarán los 1.000 millones de euros. Actualmente, Aquila Capital pertenece ya a los diez mayores inversores europeos en el ámbito logístico, así como a los principales promotores de proyectos de viviendas en España.

