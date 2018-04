España pierde 2.500 millones frente a Europa por la falta de peajes en sus carreteras

#4, #6 los impuestos de las concesionarias se cuentan como ingresos de las C.C.A.A.



Abertis sigue en Barcelona, no?



O sea que los que no somos de allí, pero usamos la infraestructura para ira a Cambrills a que un concejal de ERC nos llame "PUMAS", no disfrutamos de los impuestos salvo que España os los robe, no?



No culpeis a España de vuestros peajes, que Abertis es Catalana y hasta hace dos dias, controlada por Caixabank.



En Navarra está la AP-15, y el gobierno actual (PNV y sus mariachis) matienen el peaje, porque es un dinero facil.



Es mas, en el Pais Vasco están poniendo peajes a los camiones (ya veremos cuanto tardan en ponerlos a los vehiculos ligeros).



Víctimas somo todos los Españoles, Franco decía algo así como: "España es una unidad de impuestos en lo universal..."